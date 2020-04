Vissa firar påsken delvis till minne av Jesus återuppståndelse. Det är väl ett överord i det här sammanhanget, men låt oss säga återkomster. Det är ganska talande att inte mindre än tre klubbar under högtiden sökte sin nya frälsare i kära nostalgiska återseenden.



Nyköping, Skövde och Tyringe. Samtliga presenterade tränare för kommande säsong under påskhelgen och samtliga hittade sin man i ett sedan tidigare bekant ansikte.



Nyköping väljer att satsa på Lenny Eriksson, som rattade klubben under några allsvenska säsonger mellan 2004 och 2007 samtidigt som Skövde återinstallerar Fredrik Ljunggren som basade över föreningens a-lag mellan 2012 och 2015 och även haft upprepade junioruppdrag i klubben.

I Tyringe blir det en fortsättning för Magnus Rahm som kom in under säsongen som gick och då påbörjade sin tredje sejour som huvudtränare i föreningen (2012-2015, säsongen 16/17, 2020-).



Påskens återuppståndelse blev påskens återkomster och att det är kära nostalgiska återföreningar kan man så klart inte blunda för. Eller kära och kära, det är väl i alla fall vad klubbarna hoppas.

Någonstans måste man ha med sig i bakfickan att uppföljaren sällan är lika bra som originalet och att repriser inte alltid är lika skimrande som man en gång mindes storhetstiden.



I fallen Nyköping och Skövde doftar det ganska mycket budget över tränarlösningarna. Det är två klubbar med haltande ekonomi som fick möjlighet att installera tränare som redan fanns på plats och som man får förmoda är ganska billiga i drift.



Lenny Eriksson har efter att ha kickats av Kalmar säsongen som gick valt att slå ner bopålarna i Nyköping och befinner sig i slutskedet av en lång och brokig tränarkarriär. Fredrik Ljunggren är åter efter att ha haft ett sabbatsår från hockeyn och finns i trakten. Han har aldrig tränat en förening utanför Skaraborg och blev naturligtvis ett smidigt val när Johan Hellström skulle ersättas.



Det är fakta man måste ha med i ena vågskålen när man bedömer rekryteringarna. Fansen måste vara medvetna om att det är något helt annat som gäller nu än när herrarna verkade i klubbarna senast och inte låta sig förblindas av hur det var förr.



Förra gången Eriksson höll i rodret var Nyköping i allsvenskan, det var lockout-säsong och SHL-kval. Naturligtvis oerhört fina minnen för alla som diggar hockey i Nyköping.



Senast Ljunggren rattade Skövde var de ett uttalat topplag i Hockeyettan som hade lite rykte om sig att överbetala spetsiga spelare och säsong efter säsong ställde starka lag på isen. Ambitionsnivån var hög även om resultaten aldrig riktigt blev de vassaste.



Idag är både Skövde och Nyköping klubbar som gått igenom stålbad ekonomiskt (Nyköping befinner sig rent av mitt i ett) och kommer att behöva maxa vad man får ut av sina trupper kommande säsong för att ens vara nära den absoluta toppen. Det vore orättvist att förvänta sig stordåd.



Med det sagt kan det vara helt rätt väg att gå när verkligheten ser ut som den gör.



Lenny Eriksson är inte den moderne frontkämpen som kommer ta Nyköping in i framtiden, men efter en minst sagt strulig säsong för både klubben (som tvingades kicka Fredrik Mälberg) och tränaren (som fick kicken av Kalmar) kan det säkerligen vara på sin plats med lite lugn. De ska inte uppfinna hjulet i Nyköping. De ska hitta en trygg och stabil väg framåt och ur ett sådant perspektiv känns rekryteringen helt rätt.



Fredrik Ljunggren kommer inte att revolutionera ishockeyn i Skövde, men det är en stabil och kompetent tränare som dessutom har en hel del erfarenhet både av att jobba i Hockeyettan och med unga spelare. Och man får nog förvänta sig att Skövde fortsatt kommer att jobba med ett synnerligen ungt spelarmaterial. Klubben är inte en position där de skulle kunna rekrytera något wow-namn och att då välja en trygg personlighet som dessutom är väl bekant med klubben och hur allt fungerar är rätt resonerat i rådande världsläge. Det kan vara så att rätt man fanns nära till hands.



Den tredje ”återkomsten” nämnd i inledningen då?



Ja egentligen kan man väl fråga sig varför Magnus Rahm och Tyringe över huvud taget levt i den imbecilla tron att de skulle kunna klara sig utan varandra i Hockeyettan?



Tränaren är tillbaka för tredje gången, det var han som lyfte upp föreningen efter kräftgången i division 2 en gång i tiden och det var han som kom in och stabiliserade saker när allt rasade utför i vintras. Tyringe utan Rahm i Hockeyettan har varit minst sagt mediokert och Rahms försök i Halmstad för några säsonger sedan blev väl aldrig särskilt lyckat.



Det är dessutom en man med handlingskraft och med vass tunga som kan ta på sig lite av det strålkastarljus och ta ut en linje i situationer som föreningen själv inte varit förmögen att hantera under de senaste säsongerna.



De två parterna är helt enkelt som gjorda för varandra och är det någon av de nostalgiska återföreningarna som har potential att bli mer lyckad än någon annan är det förmodligen Magnus Rahm i Tyringe.