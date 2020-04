"Han slåss för sitt liv"

Nyheten skapade chockvågor genom i hockeyvärlden i går. Via sociala medier meddelade Edmonton Oilers att deras forward Colby Cave drabbats av en blödning i hjärnan och tvingats till en akut operation vid Sunnybrook Hospital i Toronto.

Läkarna meddelade att de tagit bort en cysta som skapat tryck mot hjärnan och att 25-åringen befinner sig i ett konstgjort koma. På Twitter skriver hans hustru Emily att Cave "slåss för sitt liv" och att man "behöver ett mirakel".

Emily Cave provided this update on Colby via Instagram. pic.twitter.com/RK8jLnAiSz