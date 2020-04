Blir Skellefteå trogen: "Vi hade något stort på gång"

Han kom in och gav Skellefteå AIK offensiv bredd under säsongen. Nu står det klart att finländaren Tuomas Kiiskinen gör ytterligare en säsong i Västerbotten.

– Han kom in under fjolåret och bidrog väldigt mycket, säger general managern Erik Forssell.

Han blev känd som den stor guldmakaren för Växjö 2015. Då sköt Tuomas Kiiskinen målet som gav smålänningarna sitt första SM-guld via seger i den sjätte finalmatchen mot Skellefteå.

Efter totalt fem säsonger i Växjö hamnade Kiiskinen under den gångna säsongen i just Skellefteå. Efter att ha varit utlånad till finska SaiPa gjorde han 19 poäng (8+11) på 38 matcher. Det resulterar nu i att klubben väljer att behålla veteranen.

– Det känns jättekul! Jag var riktigt taggad på att avsluta denna säsong med slutspel då vi hade något stort på gång, så jag ser fram emot att komma tillbaka och göra det ännu bättre nästa säsong, säger Tuomas Kiiskinen.

General managern Erik Forssell gillar vad 33-åringen erbjöd laget efter sitt inträde,

– Det känns kul att Tuomas återvänder efter en bra säsong. Han kom in under fjolåret och bidrog väldigt mycket, både offensivt och defensivt. Han bidrog även med mycket rutin och erfarenhet till gruppen, säger han.

Kiiskinen har på sina 244 SHL-matcher gjort 149 poäng.

TV: Fyra SHL-värvningar som sticker ut