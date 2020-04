De gör upp om priset som årets SHL-back

SHL fortsätter att presentera finalisterna till de olika priserna inför SHL Awards om två veckor. I dag presenterade ligan de tre spelare som ska göra upp om priset som går till årets back.

Rögles back Kodie Curran är föga oväntat en av finalisterna. Han vann backarnas poängliga och var tvåa efter Marcus Nilsson i den totala poängligan genom att svara för 49 poäng (12+37) på 48 matcher. Det är en poäng notering som endast två backar har överträffat genom SHL-historien, HV71:s David Petrasek (53) 2009/10 samt Skellefteås David Rundblad (50) 2010/11.

Erik Gustafsson, Luleå, fick Salming Trophy som SHL:s bästa back i fjol, men under SHL Awards gick utmärkelsen "årets back" i stället till Färjestads Jesse Virtanen. Nu får 31-åringen en ny chans att vinna priset då han för andra året på rad är en av finalisterna. Gustafsson gjorde som lagkapten för seriesegrarna tolv mål och 32 poäng på 46 matcher.

Den tredje och sista finalisten är HV71:s Johannes Kinnvall. Efter att ha slutat delad etta i backarnas målliga i fjol, då spelandes för Timrå, tog 22-åringen sitt spel till ännu en nivå i Jönköping. Han slutade tvåa i backarnas poängliga och åtta i poängligan totalt med sina 40 poäng (11+29) på 51 matcher.

SHL Awards sänds via Sportkanalen och C More den 14 april.