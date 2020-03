Lägger av – blott 32 år gammal: "Höfterna räcker inte till"

Han var den odraftade målvakten som tog sig hela vägen till NHL via spel i Leksand och Brynäs. Efter drygt 140 NHL-matcher och nio säsonger i Nordamerika har Eddie Läck meddelat att hans professionella karriär är över. Detta vid 32 års ålder.

Norrtäljesonen, som fick sitt genombrott med Leksand i Hockeyallsvenskan som junior 2007/08, har dragits med svåra höftbesvär under de senaste åren. Nu står de i vägen för en comeback och därför tvingas han lägga av.

I en video på Twitter berättar Eddie Läck att höfterna inte hindrar honom i vardagen, men att de inte längre medger professionell ishockey.

– Jag är bekväm med beslutet. Jag vet att jag har gjort allt i min makt för att ta mig tillbaka, men det var inte meningen att jag skulle det, säger han i videon.

– De senaste sex åren har varit smärtsamt frustrerande för mig. Min hjärna ville spela ishockey, men min kropp tillät mig inte.

Han tackar för allt stöd och all support han har fått under sin karriär. Läck säger att han är allra mest tacksam över sin tid i Vancouver, klubben som sajnade honom som odraftad free agent med endast 14 SHL-matchers erfarenhet 2010. Efter två hela säsonger i AHL slog han sig slutligen in i NHL och gjorde 82 matcher för Canucks över två säsonger innan han trejdades till Carolina Hurricanes 2015.

Läck hann med stopp i Calgary och New Jersey innan han spelade sina sista matcher i november 2018.

På meritlistan finns ett VM-guld som han var med och vann under turneringen i Köln 2017.

Eddie Läck är numera bosatt i Arizona och jobbar som mäklare. Han är också involverad som målvaktstränare för Arizona State University.

It time for me to RETIRE. The next 7 minutes are a tribute to All of you that were with me during this crazy ride and my way of saying - THANK YOU.



P.S. Luongo might be in the video ... (1/4) pic.twitter.com/bCsc93QCRD