NHL-klubbens förslag: Stanna i SHL

Edmonton Oilers har knappats gjort sig kända för att vara tålmodiga när det kommer till klubbens stora talanger. Man har tidigare fått kritik för att man släppt fram unga talanger alldeles för tidigt, men med nya general managern Ken Holland ser det ut att ha blivit ändring på det.

Den här säsongen har store backtalangen Evan Bouchard spenderat största delen av säsongen i AHL-klubben Bakersfield och här i Sverige har man låtit sommarens åttondeval i draften, Philip Broberg, utvecklas i lugn och ro i Skellefteå AIK.

Nu går kontraktet ut med SHL-klubben, men Broberg har tidigare öppnat för en fortsättning hos de svartgula.

– Förhoppningsvis blir jag kvar, men jag vet inte vad som händer då det är kaos just nu. Känns som allt är satt i pausläge och det är svårt att föra en diskussion om framtiden när ingen vet vad som kommer hända, sade Broberg till Norran för en och en halv vecka sedan.

Den 18-årige svensken har kontrakt med Edmonton, vilket gör att de har sista ordet i var Broberg ska spela nästa år – och nu verkar man uppfylla talangens önskan.



Enligt journalisten Jim Matheson på Edmonton Journal så ska Oilers föreslagit att Broberg ska spela ytterligare en säsong i SHL innan flyttlasset potentiellt går nästa sommar i stället.



Oilers have told Philip Broberg they want him to stay in Sweden for another year rather than come over to give North America hockey a try. Broberg played in SHL as 18 yr old D in Skelleftea playing 14 mins a night