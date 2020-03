Allsvenska klubben korttidspermitterar spelare

Effekterna av coronavirusets snabba utbredning i Sverige har redan fått starka, kännbara effekter runtom i landet, där personal inom alla möjliga branscher varslas eller korttidspermitteras för att företag ska kunna hålla ekonomin i någorlunda schack.

Hockeyn är inte undantaget den stora ekonomiska smällen som pandemin inneburit.

VILL SÄKERSTÄLLA VERKSAMHETEN

Nu meddelar hockeyallsvenska klubben Karlskrona att de kommer att tvingas att korttidspermittera all personal för att rädda ekonomin.



"I dessa svåra tider har vi tyvärr tvingats besluta om att korttidspermittera all personal, ledare och spelare under två månader när hela ekonomin har bromsat in. Vi gör detta för att ta ansvar för föreningen och säkerställa den fortsatta verksamheten när Sverige öppnar igen", skriver klubbchefen Per Rosenqvist i ett uttalande på klubbens hemsida.



Tidigare i veckan meddelade Mora att det var ekonomisk kris i klubben, vilket fått föreningen att bland annat korttidspermittera spelare och ledare samt varsla medarbetare.