Selännes uppmaning till presidenten

– Lockdown please, skrev han.

Coronaviruset har slagit stort i hela världen och bidragit till att nästan alla hockeyligor världen över har tvingats avslutas eller åtminstone avbrutits. I brist på fakta så är det intressanta att följa hur länder går olika vägar för att försöka besegra pandemin.

I Finland har man stängt gränsen, skolor och man får max samlas tio personer år gången. Landet använder sig av ett så kallat ´undantagstillstånd´. Detta innebär att staten kan göra snabba inskränkningar på personers frihet. Regeringen har även tagit över delar av medicinhanteringen för att minimera hamstringen. Det har gått så långt att man kan komma att beordra ut pensionerad sjukvårdspersonal till jobb .

UPPMANAR TILL LOCKDOWN

Tillsammans med en bild på Nalle Puh och hans vän Nasse skickade hockeylegendaren Teemu Selänne en tweet till den finske stadsministern Sanna Marin och presidenten Sauli Niinistö där han försöker påverka regeringen om att stänga igen allt - en så kallad "lockdown". Teemu Selänne menar på att folk inte lyssnar tillräckligt mycket.

– Nu är det SISTA chansen att sätta STOPP för det här. Lockdown snälla, skriver Teemu Selänne på sin twitter.

På bilden han använder sig av i tweeten så frågar ´Nasse´:

– Where are we going Pooh?

– Home Piglet. We´re going home, because that´s the best way thing to do right now, svarar `Nalle Puh´.

Med sina 179 300 följare på twitter så når den tweeten minst sagt ut till en stor mängd personer.

Arvoisa @MarinSanna @niinisto ja Co. Teidän linjaukset,kehoitukset ja varoitukset tätä kauheaa virusta kohtaan eivät näköjään kaikille tehoa,nyt on VIIMEISTÄÄN aika laittaa STOP tähän hulluuteen. Ollaan jo nyt myöhässä,Apteekit ja ruokakaupat auki, muut 👎HOPE❤️🙏lockdown please pic.twitter.com/HcpsxJhQqh — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) March 22, 2020