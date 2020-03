Efter skilsmässan från Leksand: "Känner mig som lite skyldig på något vis"

För ett drygt år sedan var Jens Nielsen med om att föra upp Leksand i SHL. Innan den här säsongen hade hunnit ta slut tvingades han lämna sin roll som assisterande tränare för klubben i sin hjärta. För hockeysverige.se berättar han om den frustrerande säsongen och det trista avskedet.

– Det har varit en jobbig tid efteråt, erkänner Nielsen.



Redan som 15-åring flyttade Jens Nielsen till Leksand. Sedan dess har den i Köpenhamn uppvuxne dansken tillbringat merparten av sin tid på orten, vare sig det har varit som spelare eller tränare. I båda rollerna har han varit med om att ta upp klubben från allsvenskan till SHL.

Den här säsongen inledde han som assisterande tränare för Leksand när nu laget åter var i SHL, men det blev inte som varken han, övriga tränare eller klubben hade hoppats på. Inför slutspurten av grundserien fick han tillsammans med Roger Melin lämna sitt tränaruppdrag.



– Synd att det blev som det blev med oss tränare. Jag tycker att vi hade en väldigt bra start på säsongen där vi efter fem, sex matcher låg med i toppen, berättar Jens Nielsen för hockeysverige.se strax innan han ska åka upp till Leksand för att spela padel med bland andra sin gamle kedjekamrat Mikael Karlberg.

– Vi hade bra med poäng, men sedan fick vi en downperiod på nio, tio matcher där vi inte vann någonting. Det är svårt att sätta stopp då det bara löper på, man förlorar. Det känns som allt går väldigt fort då. Vi spelade bra i stort sett varje match även om vi också hade någon riktig plump.

Ni hade många så kallade hedersamma förluster, varför blev det så?

– Det är svårt att svara på, men också något jag har funderat på. Vi spelade bra i runt 80 procent av matcherna vi förlorade. Matcher där vi egentligen borde ha vunnit. Bland annat mötte vi Örebro hemma. Vi vann skotten stort, men förlorade med 1–0. Det var flera sådana matcher.

– Vi fick inte in pucken, gjorde inte mål, men det är väldigt svårt att förklara varför vi inte gjorde mål.



Satte det här sig mentalt hos killarna?

– Lite grann var det nog så. Det blir snack i media och lite överallt att ”Leksand kan inte göra mål”. Klart att det sätter sig huvudena till slut. Det blev på något vis till slut en sanning att vi inte kunde göra mål. Vi spelade bra fram till mål, men sedan sköt vi målvakten i magen och det var inget vi tränar på direkt. Det här var en väldigt jobbig tid.

– I november, innan uppehållet, åkte vi på en roadtrip. Vi åkte ner och vann i Växjö och Malmö. Sedan var det landslagsuppehåll. Då kändes det som vi hade hittat tillbaka igen och var på gång, men vi gick in i ännu en lång förlustrad som höll sig fram till jul.

Trots att det gick trögt för Leksand upplevde förra VM-spelaren för Danmark att samarbetet mellan Roger Melin, Gunnar Persson och honom fungerade riktigt bra.

– Det har inte varit några problem alls. Vi har trivts jättebra ihop och försökt göra det vi kunnat. Alla vi tre har umgåtts, pratat mycket och försökt lösa det här ihop.



Jens Nielsen.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



"TVÅ KOMPENTENTA TRÄNARE"

I början av februari kom den inte alltför oväntade nyheten att Roger Melin fick lämna Leksand. Med på det tåget åkte även Jens Nielsen medan Gunnar Persson blev kvar.

– Det var jättetråkigt. Säsongen 2017/18 hade jag J20-laget. När (Markus) Åkerblom fick gå kom jag in och tog över laget. Jag och Elias Granath vände då en negativ trend.

– Sedan kom Leffe (Carlsson) in. Vi tog oss till hockeyallsvenska finalen, men vi vann inte det året. Vi gjorde det ändå bra. När Roger kom in tog vi oss till SHL. Vi har gjort ett jäkla bra jobb och jag har varit med och tagit det framåt hela tiden.

– Att sedan få lämna något som jag tycker är det roligaste som finns är alltid jobbigt. Det har också varit en jobbig tid efteråt.

Nu fick två av Jens Nielsens gamla kompisar, Ulf Samuelsson och Per-Erik Eklund, ta över tillsammans med Gunnar Persson.

– Det var bra i det läget eftersom det är två kompetenta tränare. När det nu skulle in något nytt så tycker jag att det var ett bra val, absolut, säger Nielsen som inte känner bitterhet gentemot klubben för valet att släppa honom.

– Jag förstår helt klart att man inte är given att ha en plats i Leksand bara för att man varit här länge. Det kanske rent av är så att man varit här för länge. Men sättet det blev på…

Jens Nielsen tystnar en kort stund innan han fortsätter:

– ... kändes för jävligt. Jag känner mig som lite skyldig på något vis.

EN TÄNKBAR LEKSANDSTRÄNARE

I stället för fokus på Leksand skulle den kommande delen av säsongen handla om det danska landslaget. De senaste två säsongerna har Nielsen tillsammans med sin gamle parhäst och landsman Heinz Ehlers varit förbundskapten för hemlandets herrlag.

– Det stämmer, men det blev inget VM, suckar han.

– Förra säsongen var det tuffare att kombinera (Leksand och landslag) när vi bara var två, jag och Leffe. Det var okej med Leksand att jag var med där eftersom det bara handlade om fyra dagar i november och fem i februari. Sedan är säsongen slut och då kom VM.

– Jag är inte iväg på jättemycket direkt, inte på några träningsläger eller tar ut några lag. Det sköter Heinz. Den här säsongen har det varit ännu lättare då vi varit tre tränare. Att jag var iväg fem dagar då laget var ledig tre av dem har inte varit några problem.



Har det rent av ett skönt att åka iväg och fylla på energi några dagar?

– Det är alltid kul att åka iväg för att träffa danskarna, få skratta lite och ha kul där också.

– Många som är med där är spelare jag spelat med i alla tider. Dessutom är det kul att få se lite nya danska talanger.

Kan du tänka dig ett samarbete med Heinz Ehlers i framtiden också?

– Ja, absolut. Vi trivs bra ihop och har känt varandra sedan jag kom hit till Leksand. Han var ju redan här då. Det var han som öppnade alla dörrar till Sverige för mig.

– Nu vet jag inte hur det blir med mig, men jag har kontrakt över OS-kvalet, tre matcher som spelas i Norge.



Kan du se Heinz Ehlers som en framtida Leksandstränare?

– Ja, han har kunskapen och erfarenheten till att klara det. Han har varit många år i högsta ligan i Schweiz och är en duktig tränare så jag kan absolut se det.



Hur går dina tankar framåt då det gäller dig själv och tränaruppdrag?

– Jag vill helst ha ett eget lag, inte vara assisterande. Både i J20 och Danmark var jag head coach, vilket har gått bra. Sedan blev jag assisterande.

– Skulle det dyka upp något högt upp som assisterande skulle jag även vara intresserad av det, men helt vill jag vara head coach nästa säsong, avslutar Jens Nielsen som senaste månaderna fått rycka in och supporta sin fru Gunilla kring hennes butik Lantliv i Leksand.

