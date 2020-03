Bekräftar NHL-intresse: ”Säger att vi ska hålla kontakten”

Linus Sandin tog stora kliv framåt i sin utveckling under årets säsong. Detta har nu gjort att flera NHL-klubbar är ute efter att skriva kontrakt med 23-åringen. För hockeysverige.se berättar Sandin själv om succésäsongen samt intresset från Nordamerika.

– Vi har fått några veckor ledigt nu och sedan får vi se exakt när vi drar igång igen men vi ska börja träna med laget igen om tre till fyra veckor.



Efter att SHL-säsongen tog slut ovanligt tidigt med tanke på spridningen av Covid-19 har de flesta spelarna fått ledigt, så även Linus Sandin.

23-årigen värvades till HV71 inför säsongen efter att ha imponerat i Rögle. Efter att även ha fått debutera för Tre Kronor ville han förbättra på sina 16 mål och 23 poäng i Rögle-tröjan under debutsäsongen i HV71, vilket han även gjorde.

Det blev totalt 19 mål och 36 poäng för Sandin som var en av SHL:s allra bästa offensiva spelare under säsongens andra halva. Ett stort steg framåt för forwarden.

Kändes som att vi hade något riktigt bra på gång



Hans HV71 gjorde även de en stark säsong, speciellt under 2020, och slutade till sist på en femte plats i tabellen.

– Det är svårt att summera vår säsong när det inte blir något slutspel, det är egentligen där man ser hur bra man är. Det var lite upp och ner i grundserien men vi gjorde ändå en ganska bra säsong och hade byggt upp något bra inför slutspelet, säger Sandin till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var riktigt tråkigt att det inte blev något slutspel, det kändes verkligen som att vi hade något riktigt bra på gång. Jag tycker att vi spelade bättre och bättre ju längre säsongen gick även om vi gjorde några plattmatcher. Vi växte och blev starkare tillsammans som grupp och hittade ett spel som blev bättre och bättre hela tiden.

Det har blivit mycket måljubel för Linus Sandin i HV71.

Sandin själv var en av HV:s bästa spelare om man ser på säsongen som helhet. Han hade dock en period under hösten då han gick poänglös från tio matcher i rad.

”HAR UTVECKLATS MYCKET DEN HÄR SÄSONGEN”

När han summerar sin debutsäsong i Jönköping menar han ändå att den mestadels har varit lyckad.

– Jag tycker att den har varit lärorik och bra. Jag har haft en del upp- och nergångar. Startade ganska okej men hade sedan en dipp under en och en halv månad där jag var dålig men det var samtidigt lärorikt. Jag försökte kriga och träna mig ur den situationen och det tycker jag att jag gjorde på ett bra sätt, fick sedan en ganska en bra form efter jul.

– Under november och december var mitt spel var faktiskt ganska dåligt. Även fast det inte kom några mål eller poäng så var det värre att mitt spel var dåligt. Det var det som var tungt liksom.

– Efter jul tog jag mitt spel och höjde det till en ny nivå. Jag har utvecklats ganska mycket under den här säsongen.

Då var jag faktiskt dålig – det var tungt



I en intervju med Hockeysverige.se inför årets säsong berättade Linus Sandin att han siktade på att förbättra sin mål- och poängskörd från sista säsongen i Rögle då han landade på 16 mål. Han berättade även att målet var att hamna i toppen av SHL:s skytteliga.



Det stod sedan klart att han förbättrade sin målskörd med tre fullträffar vilket även gjorde att han hamnade på en delad tredje plats i skytteligan.

När man ser det så, blev den här säsongen precis som du hoppats?

– Det är klart att det är kul att göra mål och att göra 19 mål får man ju se som bra ändå. Jag är absolut inte nöjd men får se det som helt okej ändå, svarar han.

19 mål, bara helt okej?

– Det är absolut bra men samtidigt så är man aldrig nöjd. Jag tror inte att någon spelare någonsin är vara riktigt nöjd.

Linus Sandin var en av SHL:s målfarligaste spelare.

Sandin säger själv att han har tagit flera stora steg framåt den här säsongen. En anledning till det är att han känner att han har fått ett stort ansvar i HV71 vilket har underlättat hans utveckling.

– Jag har fått en större roll här i HV, både i powerplay och fem mot fem. Jag har fått vara en ledande spelare.

– Jag har utvecklat väldigt mycket i själva spelet, tagit kliv över hela banan. Jag har blivit tryggare med puckar. En bättre helhet skulle jag säga.

Jag är absolut inte nöjd



Nu när det blir en längre lågsäsong finns det gott om tid för spelarna att fokusera på flera saker de ämnar att förbättra. För Linus Sandin är det tydligt vad han själv kommer att träna upp under ledigheten.

– Det är framför allt min skridskoåkning som kan bli bättre och jag ska jobba för att få ett bättre ”go” i första skäret, få upp farten snabbt. Det är det som jag ska lägga mest fokus på.

– Det är bara att ta någon vecka ledigt nu och sedan börja jobba hårt igen.

Succén i HV71 den här säsongen har gjort att 23-åringen väcker uppmärksamhet från andra sidan Atlanten. Enligt uppgifter ska ett flertal NHL-lag vara intresserade av att skriva kontrakt med den odraftade Sandin.

HAR TRÄFFAT FLERA NHL-SCOUTER

Själv bekräftar han att det finns intresse men är fåordig om vad intresset kan leda till.

– Jag vet att det finns intresse men jag har kontrakt med HV ett år till. Det är där mitt fokus ligger just nu. Jag vet som sagt att det finns intresse från NHL-klubbar men mer än så vet jag faktiskt inte riktigt i dagsläget.

Är Linus Sandin förlorad för HV71?

Självklart en dröm att få åka över till Nordamerika



Scouter från flera olika NHL-klubbar har varit på plats i Kinnarps Arena den här säsongen för att spana in den högerfattade ytterforwarden. Linus Sandin har även träffat och pratat med flera av scouterna.

– De säger väl att vi ska hålla kontakten och sådana saker. Det blir ju inte med mig direkt utan kontakten går via min agent. Han har bättre koll på det än vad jag har just nu.

– Så som idrottsvärlden ser ut just nu med coronavirsuet gör att det mesta är ganska osäkert. Jag vet helt enkelt inte så mycket förutom att mitt främsta fokus ligger på HV71.

Är det ett mål för dig att skriva ett NHL-kontrakt, oavsett när det blir?

– Ja, självklart, det är absolut ett mål som jag har.

Skulle du vara redo att ta klivet till Nordamerika till nästa säsong?

– Det vet jag inte, vi får se. Om det blir aktuellt att skriva kontrakt med en NHL-klubb så får man ta det då. Men det är självklart en dröm att få åka över dit någon dag.