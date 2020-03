"Den största tönten jag spelat mot"

– Han var en så stor tönt att han var ett skämt, dundrar Tie Domi i Cam and Strick Podcast.

Tie Domi är NHL-historiens tredje mest utvisade spelare, med sina 3515 utvisningsminuter. På 14:e plats återfinns Scott Stevens med 2785. Medan Domi blivit ihågkommen som en mer utpräglad slagskämpe har Stevens nått stora framgångar såväl individuellt som med sitt New Jersey - men hans tidigare så hyllade tacklingar har på senare år blivit allt mer ifrågasatta.

Att Domi och Stevens inte är bästa vänner är tydligt. När den förstnämnde gästade Cam and Strick Podcast, med den forne NHL-backen Cam Janssen och Fox Sports-journalisten Andy Strickland, totalsågade Domi den legendariske backen.

– Scott Stevens var den största tönten jag spelade mot. Jag jagade honom i flera år. Han var en så stor tönt att han var ett skämt. Han brukade jaga de största stjärnorna i mitt lag och jag brukade alltid försöka slåss mot honom, men han slogs aldrig. Han stod aldrig upp för något. Han svarade aldrig, dundrar Domi.

"HAN KUNDE INTE ENS TITTA PÅ MIG"

Den nu 50-årige Torontoprofilen menar att Stevens inte ens var en speciellt tuff spelare.

– Jag delade ut en tackling på en av hans lagkompisar en gång och då trodde jag att han skulle slåss mot mig, till slut. Men nästa gång vi möttes kunde han inte ens titta på mig. Han var en bra tacklare, men han siktade in sig på fel spelare vid tillfällen när de var sårbara och svarade aldrig upp på det. Skulle Scott tevens vara en tuffing? Come on, give me a break…

Tie Domi gjorde 1020 matcher i NHL för Toronto, Rangers och Winnipeg. Scott Stevens spelade för Washington och St. Louis innan han kom till New Jersey och blev klubben trogen till 2004. Han vann Stanley Cup tre gånger om och utsågs till slutspelets mest värdefulla spelare år 2000. Med sina 1635 matcher i ligan är han topp-tio genom alla tider, och tvåa bland backarna efter Chris Chelios.

