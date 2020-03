Veckans SHL-lag #23

Målvakt

Joel Lassinantti, Luleå (3)

Att hålla nollan i ett derby är svårt. Men Joel Lassinantti gjorde det och motade 25 skott. Imponerande. Samtidigt spelar han i seriens bästa lag och Luleå har bara släppt in 98 mål. Det enda laget som släppt in under hundra mål. Mycket tack vare Lassinanttis storspel under säsongen.

Backar

Robin Salo, Örebro

Två matcher spelat, fyra poäng gjorda. Salo, född 1998 har haft en väldigt bra vecka. Mot Leksand spelade han hela 22:47 och stod för ett mål och en assist. Mot Brynäs två assist och istiden landade på 21:46. Han var inte inne på något mål bakåt och samlade på sig +4 i plus/minus-statistiken.

Aaron Irving, Örebro

Aaron Irving ville inte vara sämre än sin backkollega och gjorde även han tre poäng på två matcher. Han var väldigt skjutglad, hela nio skott pangade han iväg. Men trots det gjorde han inga mål. Styrkebesked från Örebro inför slutspelet... eller. Just det.

Forwards

Jesper Olofsson, Färjestad



Den mest självklara på listan. FEM mål mot Växjö Lakers i torsdags. Den bedriften är otroligt imponerande. Tråkigt att det var inför tomma läktare, tänk er adrenalinet om det hade varit fullsatt! Totalt sju mål blev det från Olofssons klubba under veckan.

Ryan Stoa, Örebro

ÄNNU en Örebroare. Men de har imponerat. Örebro har bara släppt in ett mål och gjort hela nio framåt på två matcher! Visst kan man debattera om motstånden och matchernas vikt, men Örebro har spelat väldigt bra ishockey. Stoa har varit det stora hotet framåt, särskilt mot Leksand då han var delaktig i alla fyra målen.

Marek Hrivík, Leksand

Bortse från Örebromatchen. Marek Hrivík var Leksands bästa spelare i vinstmatchen mot HV 71. Efter att ha haft det tufft poängmässigt så släppte det för slovaken. Två mål mot HV71 och +3 i plus/minus.

Jesper Olofsson.Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån



Veckans...

...veckans ämne: Det går inte att prata om något utan att nämna Coronavirusets framfart. All ishockey har ställts in och ingen vet vad som kommer att hända. Detta har inte hänt under modern tid vilket ställer orimliga krav på sportslig rättvisa. Hur ska det ens gå till? Jag vågar inte komma med en kvalificerad gissning eftersom att jag inte har något att förhålla mig till. Vi låter experterna, läkare, forskare sia om framtiden. Blir nog bäst så.

...veckans tråkigaste omgång: Egentligen hela säsongens tråkigaste omgång. Vad är hockey utan publik? Det fick vi svar på i torsdags. Och det var inte vackert. Jag fick en känsla av att jag ville ringa alla människor som bidrar till ståplatskultur och tacka dem var för sig. Ni är en stor del som utgör svensk hockey. Ingen ska ta ert engagemang för givet. Tack.

...veckans sämsta avslutning: Brynäs förlorade alltså med 1–6 på hemmaplan mot Örebro. Nåja, det var under väldigt speciella former i och med att det var inför tomma läktare. Men om det var säsongens sista match, hur ser man tillbaka på avslutningen som supporter?