Succé i HockeyEttan - nu får han chansen i allsvenskan

Efter tre starka år i HockeyEttan får Daniel Marmenlind nu chansen i HockeyAllsvenskan. Han har tidigare gjort tio matcher i ligan, för Vita Hästen och Västervik, och värvas nu av de sistnämnda från Visby/Roma.

Under fyra framträdanden som inlånad i VIK den här säsongen imponerade 22 och tog 94,5 % av skotten han fick på sig, och släppte in 1,73 mål per match.



– Daniel gjorde det riktigt bra när han var hos oss på lån i december. Han är en spännande målvakt som utvecklats bra i Visby ett par år och som vi tror är redo för att bli en allsvensk målvakt på riktigt, säger sportchef Emil Georgsson.

"TVÅ TALANGFULLA MÅLVAKTER"

Västervik har nu två juniorlandslagsmeriterade målvakter till kommande säsong. Marmenlind spelade exempelvis U18-VM en gång i tiden, och Samuel Ward har tagits ut till både U18-VM och U20-VM.

– Det känns skönt att ha målvaktsparet klart så här pass tidigt. Samuel och Daniel är två talangfulla målvakter som kommer kunna fightas bra om förstaspaden, säger Georgsson.