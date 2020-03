Efter två säsonger i Leksand – nu får profilen lämna klubben

View this post on Instagram

Tack leksands IF för 2 fantastiska år. Det är med blandade känslor som jag meddelar att jag har spelat min sista match i leksands uniformen. Men vilka minnen vi skapade tillsammans speciellt i april för ett år sedan. Det glömmer man inte i första taget, eller vad säger ni? Jag är så tacksam för att jag fick komma hit o spela inför vår underbara publik och äntligen få vara med att vinna någonting. 🏒🍾 stort tack till alla gamla och nuvarande lagkamrater, det är ni som gör att man orkar gå till ishallen varje dag 🙌🏻 ni är grymma! O till alla er fans där ute: erat engagemang är helt makalöst. Det är många gånger under dessa 2 säsonger som jag har stått på isen med gåshud och bara njuter av er skönsång. Fortsätt så!👏🏻 #20 💙