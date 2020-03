Beskedet: NHL-svenskarna får åka hem

NHL-spelarna får resa hem.

Det rapporterar Sportsnets Chris Johnston under måndagen.

Detta innebär att alla NHL-spelare nu får åka tillbaka sina hemstäder och hemländer i väntan på att säsongen ska återupptas. Därmed kan svenskarna resa tillbaka till Sverige för att vänta ut ett besked kring resten av säsongen.

NHL har hela tiden varit öppna med att man hoppas kunna återuppta säsongen när "allt har lugnat ner sig". Detta nya besked får det dock att verka som att ligan är beredd att vänta länge innan det kan bli fortsatt NHL-spel. Enligt Johnston hoppas ligan kunna starta upp säsongen igen i slutet av april.

Tidigare under måndagen kom USA:s folkhälsomyndighet CDC (Centers for Disease Control and Prevention) med beslutet att de inför stenhårda restriktioner i hopp om att kunna stoppa coronaviruset och dess snabba spridning. De meddelade att de inte vill att folk ska vistas i folksamlingar innehållandes 50 personer eller mer. De vill att begränsningarna ska följas åtminstone de åtta kommande veckorna. Detta är förmodligen anledningen till att NHL nu väljer att släppa iväg spelarna.



This is a signficant change from NHL's previous to return-to-play plan. As part of this new directive, it sounds like the league hopes to re-open camps in late April.