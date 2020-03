Sportchefens första ord efter förbundets besked: "Skojar du med mig"

När Hockeysverige når MoDos sportchef, Fredrik Glader efter förbundets besked så sitter han i bilen. Ovetandes om vad som händer.



– Du måste skoja med mig. Är det sant, säger en chockad Fredrik Glader.

Vad är den första känslan nu när du vet?

– Jag vet inte. Jag är otroligt chockad så jag hittar inte ord. Jag måste samla mig först. Nu måste jag prata med människorna i föreningen först och främst.

MoDo spelade om just uppflyttning i den Hockeyallsvenska finalen mot Björklöven. Efter förbundets besked är det med andra ord inget lag som avancerar uppåt.

– Coronaviruset skapar stor oro och osäkerhet i hela samhället. För oss är det viktigaste just nu att göra det vi kan för samhället i stort, men också att sätta hälsan först för spelare, ledare, funktionärer och publik. Vi har under de senaste dagarna haft en tät dialog med berörda ligaorganisationer om hur vi ska hantera den uppkomna situationen, men också i förhållande till svensk ishockeys tävlings- och seriebestämmelser. Därför har förbundsstyrelsen tagit beslutet att ställa in säsongen för SHL, SDHL Hockeyallsvenskan och Hockeyettan och som en konsekvens av det att inte dela ut något SM-guld i år eller spela färdigt kvalen, säger Anders Larsson, ordförande hos Svenska Ishockeyförbundet till förbundets hemsida.