John Westermarks hockeyvardag har omkullkastats på ett av de mer extrema slagen på bara två år. Under våren 2018 spenderade han delar av säsongen i division 2-klubbarna IFK Hallsberg och Linden Hockey.



I torsdags vaktade den 26-årige målvakten Skellefteå AIK:s målbur i SHL-mötet med bittra rivalen, tillika överlägsna seriesegraren, Luleå Hockey.



Westermark brister ut i ett skratt när han påminns om den hastiga hockeyresa han gjort de senaste 24 månaderna.



– Detta är ingenting som jag någonsin kunnat tänka mig. Det är få förunnat att få göra det jag har fått uppleva. Det finns målvakter som spelat i allsvenskan hela sin karriär, något som jag aldrig gjort, och ändå inte få en chans i SHL, berättar Westermark för Hockeysverige.se.



SNABB RESA

Målvakten, som ursprungligen kommer från Boliden, ett samhälle drygt tre mil utanför Skellefteå som tidigare fostrat Tre Kronor-spelare som Fredrik Warg och Jonathan Hedström, valde efter par säsonger i de södra delarna av landet att återvända till Västerbotten för spel i Hockeyettan-klubben SK Lejon inför förra säsongen.



Det blev också starten på en hockeyresa i raketfart för John Westermark.

Efter att ha storspelat i SK Lejons mål hela säsongen blev Westemark namngiven tredjemålvakt i grannklubben, tillika SHL-giganten, Skellefteå AIK. 26-åringen fick vakta båsdörren ett par matcher, men aldrig spela en minut i SHL.

Inför den här säsongen valde Westermark att skriva på för Piteå, en mer hårdsatsande Hockeyettan-klubb än Skellefteålaget.



SPECIELL DEBUT: "GICK BRA, ÄNDÅ"

Den här säsongen blev det 27 matcher i Hockeyettan för den norrbottniska klubben, vars säsong tog slut i slutet av februari efter att man åkt ut i en tredje och avgörande play off-match mot Tranås.



Men i stället för att dra på sig löparskorna och bege sig ut i elljusspåren så fortsatte hockeysäsongen för Westermark. Liksom förra året fick 26-åringen chansen att vara namngiven tredjemålvakt i Skellefteå – och den här gången skulle han få visa upp sig på den styva linan.



Efter att Gustaf Lindvall skadat sig i tisdagens match mot Växjö och reservmålvakten Mantas Armalis insjuknat vändes blickarna mot John Westermark inför grundseriens avslutande omgång mot rivalen Luleå.



Westermark räddade 23 av 25 skott i Skellefteås förlustmatch (0–3) och var en av gästernas främste spelare i matchen. Det enda som saknades i debuten var publiken.



– Jag tycker att det gick bra, ändå. Det var så klart väldigt lite speciellt med att spela inför helt tomma läktare, men när matchen väl hade börjat var det ingenting jag tänkte på speciellt mycket. Då hamnar man lite i sin egen värld. Överlag tycker jag att det var en godkänd insats.

– Alla förberedelser och så var som att matchen skulle ha spelats inför fullsatta läktare. Sen kändes det konstigt när man skulle åka ut på isen inför matchen och det var helt öde på läktaren, säger Westermark med ett skratt.



Westermark fick en bra start på matchen när han redan i matchens inledning räddade ett giftigt läge från Luleås stora backtalang Nils Lundkvist.



– Det var en slumppuck som han kom åt och fick ett rätt bra läge. Det var skönt att få rädda första pucken, i alla fall, säger han och skrattar på nytt.



"NÅGOT JAG FÖREDRAR FRAMFÖR ATT SITTA I LASTBILEN HELA DAGARNA"

Westermark bor, trots att han till vardags spelar i Piteå, fortfarande i Skellefteå. Under säsongen har han kombinerat sitt civila jobb som lastbilschaufför med att pendla i princip dagligen de dryga 16 milen tur och retur för att träna och spela med Piteå.



De senaste veckorna har verkligheten sett annorlunda ut för Westermark, som i sin hemstad fått leva som hockeyproffs.



– Det är något jag föredrar framför att sitta i lastbilen hela dagarna…

– Nej, men det har varit otroligt roligt. Det har varit betydligt lättare den här gången än i fjol. Nu har jag varit införstådd i hur allting fungerar kring resor, isträningar, fysträningar och allt sådant redan från början. Ifjol var allting nytt och jag hade lite mer och tänka på. Den här gången har det mer bara varit att ställa in grejerna på en tom plats i omklädningsrummet och åka med.



Hur tycker du att du har stått dig på träningarna mot SHL-spelarna? Känner du att du ”har där att göra”, eller vad man ska säga?

– Om jag har där att göra, det vet jag väl inte… Men, jo, jag tycker att det har gått bra. Det har känts bra både på fysen och på isen. Jag tycker att jag hänger med bra där.

– Jag har jobbat med Krister Holm (Skellefteås målvaktstränare) under de här veckorna. Vi har väl båda känt att vi inte ska komma in och göra massa saker annorlunda jämfört med vad jag gjort under hela säsongen. Vi har jobbat på lite smågrejer, annars ska jag bara fortsätta spela mitt spel.

"DET ÄR LITE SVÅRT ATT TA IN"

Westermarks resa till sin första SHL-match har alltså varit långt ifrån spikrak. Trots att han stött på en del motgångar både under ungdoms och junioråren, liksom under seniorkarriären i Hockeytvåan och Hockeyettan, så har 26-åringen aldrig varit nära att lägga plockhandsken på hyllan.

– Nej, så har jag aldrig känt. Att spela hockey har varit och är fortfarande det bästa jag vet. Så länge det fungerar att kombinera med det övriga livet och med mitt jobb så tänker jag fortsätta. Något annat finns inte i mina tankar just nu, i alla fall.



Nu har du också fått göra en SHL-match. Det är något som ingen någonsin kan ta ifrån dig.

– Så är det. Det är lite svårt att ta in. Jag har inte reflekterat över det så mycket just nu hur stort det egentligen är, det blir nog senare när jag lägger plocken på hyllan. Men det kommer vara ett fint minne att se tillbaka på.

– Sen är jag så klart medveten om att det är en del tillfälligheter som gjorde att jag fått chansen, då både ”Gurra” (Lindvall) och Mantas (Armalis) var skadade eller sjuka. Men samtidigt har jag lagt ned ett hårt jobb själv och det var väl därför de tog in mig från början.



Vad som väntar John Westermark härnäst är svårt att sia om. Coronavirusets spridning i Sverige gör att hockeysäsongen just nu är uppe i luften – och till våren går Westermarks kontrakt ut med Piteå.



– Med handen på hjärtat har jag faktiskt inte tänkt någonting på nästa säsong. Först var jag så arg över att vi åkte ut med Piteå så pass tidigt som vi gjorde, sedan blev det allt med Skellefteå och få kliva in här…

– Man vet ju aldrig. Rätt som det är så skjuter de på starten på grund av det här viruset, så jag vet faktiskt inte. Vi får se var saker och ting landar, helt enkelt.