KLART: Allsvenska matcher skjuts upp – säsongen i fara

Kvällens matcher i den hockeyallsvenska slutspelsserien ställs in. Efter att flertalet spelare i Vita Hästen ska ha insjuknat, dock utan att det bekräftats handla om coronaviruset, valde ligan under fredagen att ta beslutet att ställa in kvällens tre matcher.

"Beslutet är taget med anledning av det pågående utbrottet av Corona-viruset och den globala pandemi som råder och syftar till att säkra hälsan för spelare, ledare, domare och övriga involverade samt att minska den smittospridningsrisk som föreligger", skriver ligan i ett pressmededlande.



KOMMER ATT ÅTERUPPTAS OM DET BEDÖMS SÄKERT

Ligan skriver vidare att pausen råder tills vidare och att säsongen kommer att återupptas om det bedöms säkert för alla inblandade.

Matcherna i onsdags spelades som vanligt och med publik. Under gårdagen meddelade Hockeyallsvenskan att de resterande matcherna i slutspelsserien och den hockeyallsvenska finalen skulle spelas utan publik.

Även finalserien mellan Björklöven och Modo kommer att skjutas på framtiden.

Kvällens matcher i slutspelsserien skulle ha varit Vita Hästen mot Södertälje, Västervik mot Timrå och Karlskoga mot Västerås.