MJÖRNBERG: Helt och hållet rätt beslut att ta Idag 14:17

Mikael Mjörnberg

Så kom det då tillslut. Beslutet om att även kvalserien till Hockeyallsvenskan och kvalet till Hockeyettan sätts på paus från och med natten mot söndag.



Ett fullständigt rimligt beslut. Det enda som gick att ta. Frågan är varför det behövde ta så lång tid att ta det.



De allra flesta förstår förstås att de som kallas ”paus” kommer att bli detsamma som ”slut”. Precis som SHL-slutspelet kommer att ställas in och Hockeyallsvenskans vidare kval kommer att förbli inställt kommer inte heller kvalserien till Hockeyallsvenskan att spelas. Coronsmittan försvinner inte från samhället på några veckor. Det kommer ta betydligt längre tid än så och hockeyn kommer inte att återupptas.



Det blir en administrativ apparat och kommer ordkrigas deluxe innan det står klart vad det här innebär för serieupplägg inför kommande säsong. Men någonstans kan jag ändå tycka att det finns ett visst mått av rimlighet i att playoff 3 spelas klart ikväll (och eventuellt imorgon).



När man väljer att ställa in säsongen efter veckoslutets playoff 3 har man i alla fall fyra Hockeyettan-lag som är kvalificerade för kvalserien och som lätt kan rankas utifrån sina tabellplaceringar. Ett bra underlag för att gå vidare hur man än väljer att approacha nästa säsong och dess serieindelning.



Hade man valt att inleda kvalserien för att sedan behöva blåsa av den efter några omgångar när de första coronafallen börjar droppa in i lagen, då hade man fått det mycket marigare med hur man ska hantera resultatet. Precis det läge som uppstår i kvalet till Hockeyettan just nu. Där har ju några omgångar redan hunnit avverkas.



* * *



Jag är som sagt i allra högsta grad positivt inställd till att hockeyn ställs in. Hur mycket jag än kommer sakna de häftiga matcherna som nu inte kommer spelas är det rätt att sätta samhällsansvaret i första rummet.



Men samtidigt är jag lite eftertänksam kring hur debatten låtit.



Det pratas mycket om hur ekonomiskt förödande det skulle vara för klubbarna att spela inför tomma läktare och det administrativa kaos som nu kommer av att ställa in en säsong.



Men vad som helt och hållet tycks ha glömts bort är spelarna. De som faktiskt skulle tvingas ut på isen för att genomföra de matcher som var tänkta att spelas (inför tomma läktare) trots att coronasmittan härjar i landet.



Jag har hört från flera håll om spelare som bara tycker att det är så där halvkul att tvingas ut på isen för att spela i det här läget. De skulle ha utsatt sig för en risk. Det handlar förstås inte bara om att smitta kan spridas bland publiken. Att låta ishockeymatcher genomföras och skicka hockeytrupper fram och tillbaka genom landet utgör naturligtvis också en risk.



Det kan tyckas väldigt märkligt att spelarna skulle tvingas spela i ett läge som det här när andra delar av samhället väljer att stänga ner och att deras situation knappt nämnts i debatten.



Skönt även för dem att beskedet nu kom att ställa in säsongen.