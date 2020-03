Uppgifter: Småkronorna får inte chansen att försvara guldet

Spel inför tomma läktare, inställda slutspel – och även inställda internationella turneringar. Sedan tidigare har det stått klart att damernas A- och B-VM inte blir av samt att några av de lägre VM-turneringarna på herrsidan inte heller kommer att spelas.

Nu ser U18-VM ut att bli nästa turnering som faller offer för coronaviruset och restriktionerna som följt i dess spår.

Enligt TSN:s Darren Dreger kommer turneringen att ställas in. Den är planerad att spelas i Plymouth och Ann Arbor i Michigan, USA 16-26 april.

HOCKEY-VM STÄLLS IN?

Om uppgifterna stämmer går Magnus Hävelid och hans småkronor miste om möjligheten att försvara guldet man tog i Örnsköldsvik förra året. Sverige tog hem sin första mästerskapstitel i turneringsformen genom att finalslå Ryssland efter en dramatisk uppgörelse om guldet där Frölundas Lucas Raymond blev den som avgjorde med sitt övertidsmål.

Även hockey-VM i Schweiz i maj uppges ligga pyrt till. The Hockey News rapporterade tidigare under torsdagen att IIHF beslutat sig för att ställa in turneringen, men det dementerades senare av förbundet själva.