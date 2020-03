Ännu en europeisk liga ställer in slutspelet

Den tjeckiska hockeysäsongen är över. Ligan ställer in slutspelet efter att regeringen i landet utlyst undantagstillstånd till en följd av coronavirusets utbredning.

Den europeiska hockeyn fortsätter att påverkas av coronaviruset. Efter att ligorna i länder som Norge, Tyskland, Schweiz, Ungern, Polen, Slovenien, Österrike och Slovakien ställt in sina slutspel kom i dag också beskedet att Tjeckien gör detsamma, meddelar tjeckiska ishockeyförbundets talesman Zdenek Zikmund.

De är därmed den nionde europeiska nationen att avsluta säsongen i förtid.

Anledningen till det drastiska beslutet är att Tjeckiens regering valt att utlysa undantagstillstånd i minst en månad för att få bukt med spridningen av viruset. Det sätter effektivt stopp för alla stora idrottsevenemang i landet.

Czech season is done. The government has declared state of emergency for at least a month. Therefore it was decided to cancel this season for the pro league TELH, says Czech hockey spokesman Zdenek Zikmund. It's the ninth major Euro league to cancel playoffs.