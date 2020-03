Sköt upp slutspelen – nu ställs säsongen in

I början av mars stod det klart att de schweiziska slutspelen skjutits upp och pausats till följd av coronavirusets spridning.

Tanken var att slutspelen skulle återupptas till helgen, men nu meddelar det schweiziska ishockeyförbundet att man istället väljer att ställa in den resterande delen av säsongen helt och hållet.

ÖVER 600 FALL I SCHWEIZ

Förutom NLA- och NLB-slutspelen kommer även damligans slutspel samt landets U20- och U17-ligor. Toppligornas lag hade under torsdagsmorgonen ett telefonmöte där man tillsammans kom överens om att man inte kunde bedriva en rimlig verksamhet under de omständigheter som råder i landet just nu.

Enligt Worldometers senaste uppdatering har totalt 652 personer i Schweiz drabbats av coronaviruset, med fyra dödsfall som utfall.

Sedan tidigare har även ligorna i bland annat Tyskland, Österrike, Slovakien och Norge valt att ställa in resterande delen av hockeysäsongen.