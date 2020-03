Sköt första NHL-målet – nu skickas svensken till farmarligan

Det går snabbt i hockey, brukar ordspråket lyda.

Det blev Montreals svenske center Lukas Vejdemo om inte annat varse om i natt. Efter att han lyckats skjuta sitt första NHL-mål i karriären under nattens möte med Nashville Predators fick den tidigare Djurgårdscentern sedan ett tråkigt besked efter matchen. Svenskens säsong fortsätter i AHL.

Via sitt Twitter-konto meddelade Montreal i natt att 24-åringen skickats ned till farmarlaget Laval Rocket.

Vejdemo har spenderat största delen av säsongen i AHL, där han på 46 matcher noterats för 19 poäng (9+10). Under de sju NHL-matcher han spelat med Montreal den här säsongen har han noterats för en poäng, en poäng som alltså kom i natt i form av ett mål.

Les Canadiens ont cédé ce soir l’attaquant Lukas Vejdemo au Rocket de Laval dans la Ligue américaine.



The Canadiens have assigned tonight forward Lukas Vejdemo to the AHL’s Laval Rocket.#GoHabsGo