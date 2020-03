Sundqvist sänkte landsmannen - som kan ha fått hjärnskakning

– Den var sen, och han försökte smälla på honom, sade en upprörd Jeremy Colliton.

Oskar Sundqvist är kanske mest känd i tacklingsväg för att ha sänkts av Tom Wilson under en försäsongsmatch för ett par år sedan. Men den svenske Stanley Cup-vinnaren har också hamnat i rampljuset för att själv ha delat ut några ifrågasatta tacklingar. I nattens 2-0-seger mot Chicago kom en ny sådan.

Sundqvist hamnade i en duell med landsmannen Adam Boqvist och satte på ett märkligt sätt upp armen och sänkte den svenske stortalangen. Boqvist föll till isen och kunde inte fortsätta matchen. Han är i en så kallad "concussion protocol" och riskerar alltså att ha åkt på en hjärnskakning.

Chicagos tränare Jeremy Colliton var upprörd över Sundqvists agerande.

– Jag tycker det är en onödig tackling. Det är inget fel med att fullfölja sin tackling. Men det fanns ingen anledning, ingen anledning, att träffa hans huvud. Det var totalt orelaterat till spelet, den var sen och han försökte träffa honom. Och det gjorde han.

Oskar Sundqvist åkte på 2+2 minuters utvisning för roughing och armbågstackling, och i efterdyningarna till tacklingen utbröt ett slagsmål. Faktum är dock att svensken från början fick en femminutersutvisning, men det ändrades efter att domarna sett situationen på video.

Robert Bortuzzo och Alex Pietrangelo gjorde St. Louis mål i 2-0-segern. Jake Allen höll nollan.

All hell breaks loose between #Blackhawks and Blues. Old time hockey in Chicago. pic.twitter.com/jJtcMRAC5o