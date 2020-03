Sänkte landsmannen – nu bötfälls St. Louis-svensken

Det var med fem minuter kvar av den andra perioden i nattens möte mellan Chicago Blackhawks och St. Louis Blues som de två svenskarna hamnade i händelsernas centrum.

St. Louis svenske forward Oskar Sundqvist fullföljde en tackling på Chicagos rookieback Adam Boqvist är han på ett lite annorlunda vis satte upp armen i ansiktet på stortalangen. Boqvist föll till isen och kom inte tillbaka till spel något mer i matchen, samtidigt som Sundqvist fick 2+2 minuters utvisning för roughing.

Nu straffas den dubble Stanley Cup-mästaren ytterligare. Under måndagsaftonen meddelade nämligen NHL Player Safety att Sundqvist får böta maximala 5 000 dollar, drygt 47 000 kronor, för sin tackling på landsmannen.

St. Louis’ Oskar Sundqvist has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for Roughing Chicago’s Adam Boqvist.