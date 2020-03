Den första playoff 2-kvällens klaraste seger kom när Troja/Ljungby vann en grinig match borta mot Boden med 4-1. Ett trubbigt Boden som för en gångs skull inte hade supertätt målvaktsspel att luta sig mot. Jag tror det var en nyckelmatch. Hade norrlänningarna tagit den fighten hade de kunnat sätta press på Troja/Ljungby, nu tror jag det blir oerhört svårt.För Ljungby-gänget har haft en småknölig säsong utan att riktigt imponera, men börjat få det att lossna ordentligt i playoff-spelet. Tre raka segrar och 12-1 i målskillnad är ganska imponerande siffror och det ska mycket till för att Boden ska kunna låsa upp Troja i dess egen hemmaborg. Speciellt som det är en så pass rutinerad motståndare att Bodens sätt att försöka riva upp känslor inte bekommer dem särskilt mycket. Det blir säkert tätt och tight, men får Troja något mål att gå på kan det rinna iväg. Då kan det bli frustrerat hos gästerna. Troja går vidare till playoff 3 redan ikväll, speciellt då Boden ser ut att sakna ett gäng viktiga spelare som Viktor Lindgren Sebastian Kauppila och Sebastian Harila Initialt trodde jag på att det skulle gå till tre matcher innan Tranås lyckades stänga den här matchserien. Men med tanke på hur hjärtskärande det blev för Hammers senast är jag beredd att revidera den uppfattningen. När Tranås dundrade in 2-1 i sudden death och skaffade sig matchboll i serien var det oerhört tungt för ett Halmstad som ärligt talat inte gått särskilt starkt på slutet. Laget har haft svårt att göra mål, spelet har sett...well, ganska torftigt ut och den där toppformen som bitvis funnits där genom säsongen är man inte särskilt nära. Halmstad litar hårt på ett bländande målvaktsspel och att det ska ta dem långt. Dessutom har de varit betydligt bättre borta än hemma den här säsongen, speciellt i avgörande matcher.Samtidigt som Tranås är boostade med energi efter att ha vunnit tre av fyra sudden death i playoff-spelet och har ett spel som sedan andra halvan av Allettan faktiskt sett ganska pålitligt ut. Tranås är sett över hela linjen ett bättre lag än Halmstad och när Hammers nu lever med realiteten att de MÅSTE vinna på hemmaplan för att säsongen inte ska vara över är det en enorm press som de måste hantera. Jag tror ärligt talat inte att de klarar av det och att Tranås slår in matchbollen redan ikväll.Det var förbannat dumt att välja Visby/Roma, det inser nog dalkarlarna efter sudden-förlusten i match ett. En match som hemmalaget Visby enligt rapporterna nog borde ha vunnit redan under ordinarie speltid. Men nu är Borlänge förstås lite mer förberedda på hur det är att möta det utstuderade playoff-motståndet och kan tackla det på ett bättre sätt än i bortamatchen.Samtidigt lär Hans Särkijärvi s grabbar inte vara särskilt ansatta av stundens allvar. De har varit i den här typen av situation förut och gillar läget. Skulle de bli torsk idag är de trygga i att de ändå kan ordna avancemanget imorn. Precis som de gjorde mot Lindlöven. Dessutom jobbar öborna med en bred trupp och har i de senaste matcherna haft lyxen att sätta jobbiga (för motståndarna) spelare som Jonatan Stuxberg och Adam Rachidi på läktaren. Till skillnad då från Borlänge som fått klara sig utan käkskadade Patrik Elfsberg . Jag tror nog ändå att Borlänge kan ordna en seger ikväll, men då avgör Visby matchserien imorgon.Det är som upplagt för att Hudiksvall bara ska åka hem och serva hem den här matchserien. Inte enbart på grund av att det blev en sudden-seger i Liljas Arena i match ett, utan även med tanke på hur den matchen såg ut. För det var visserligen siffermässigt jämnt, men spelmässigt körde Glada Hudik långa stunder över sitt motstånd. Hur ska Vikings kunna resa sig från det?Jag tror dock inte alls på att Hudiksvall defilerar i mål här. Nybro har blivit omskakade av mötet på hemmaplan och Mikael Tisell har haft tid på sig att skruva på detaljer. Dessutom finns det då och då en liten tendens till att det låser sig för Hudiksvall när det tycks som mest uppenbart att de ska vinna. Det här kan bli bra mycket tätare än vad många tror och jag blir inte förvånad om Nybro faktiskt pressar fram en tredje och avgörande fight med en seger ikväll. Hudiksvall är dock fortsatt favoriter att ta hem matchserien i slutändan.Det här blir ett mentalt spel utan dess like och jag är spänd av förväntan inför att se hur båda de här gängen reagerar på situationen. Att Huddinge är ett bättre lag gubbe för gubbe skriver nog de allra flesta under på. Där finns så väl rutinen som spetsen och bredden, men hur står det till med inställningen och framförallt med försvarsagerandet? Nu är det vinna eller försvinna, kan hemmalaget mobilisera den kyla som behövs för att dyrka upp försvarsstarka Vimmerby i ett sådant läge. Utan att blotta sig för mycket bakåt. För det är exakt det som krävs, att hantera situationen på ett så bra sätt att de kan spela med tålamod och inte bli frustrerade.Samma sak gäller egentligen för det mentala spelet i Vimmerby. Nu sitter de i en guldsits, efter segern hemma i tisdags har de hajpade Huddinge på gaffeln, men är de mentalt starka för att klara av ett hemmalag som kommer kliva ut och skölja över dem? Finns den mentala beredskapen för att klara av att stå emot och på allvar frustrera sin skickliga motståndare, eller är risken överhängande att Vimmerby omedvetet drar sig tillbaka lite och ger bort initiativet? Spelar Vimmerby sitt spel utan att drabbas av nerver då avgörs den här serien ikväll. Påverkas de mentalt blir det en tredje och direkt avgörande imorgon.Det är intressant det där hur folk som är insnöade i hockeyn har svårt att lyfta blicken och se helheten framför endast den egna horisonten. Efter matchen i tisdags tyckte Östersundslägret att de gjorde en av säsongens bästa perioder i den andra, medan snacket från Mariestad gick att de gjorde en av sina sämsta perioder efter jul. Yeah right åt båda hållen. Sånt där snack blir bara tramsigt.Första mötet var en jämn och intensiv hockeymatch, men i mina ögon var det inget större snack om att Mariestad som helhet är ett spetsigare hockeylag än vad Östersund är. Trots att de har tre oerhört viktiga trotjänare på skadelistan. Östersund har varit trubbiga hela säsongen, det handlar om oförmåga eller ett spelsätt som inte öppnar för mållavemang snarare än att det varit stolpe ut. Samtidigt kryllar Mariestad av spelare som kan göra det oväntade och avgöra matcher. I tisdags var till exempel Erik Olsson och Jesper Lindén stora segerkreatörer. Jag har väldigt svårt att se hur Östersund ska kunna vända på det här och blir inte förvånad om Mariestad avgör redan ikväll.