Rakell stor matchvinnare i sekunddramat

Rickard Rakell hade lämnat isen mållös i 17 raka matcher inför nattens bortamöte med Colorado Avalanche.

Då såg den svenske forwarden till att bryta sin långa måltorka – samtidigt som han avslutade Avalanches imponerande segersvit på sju raka vinster.

Colorado hämtade upp ett ettmålsunderläge vid två tillfällen i matchen, något som i slutändan tog matchen till förlängning. Där kunde Rakell dock se till att bryta sin måltorka och Denver-lagets segersvit genom att avgöra matchen med blott 1,2 sekunder kvar av övertiden.

14:E MÅLET FÖR SÄSONGEN

Rakell avancerade in på högerkanten och avlossade ett stenhårt handledsskott som via Samuel Girards klubblad styrdes via ribban och in bakom Colorados succémålvakt Pavel Francouz.

Den svenske Ducks-forwarden stod även för en assist i matchen, vilket gör att han nu producerat 37 poäng (14+23) på 61 matcher den här säsongen.

Colorados svenske lagkapten Gabriel Landeskog noterades för ett mål i matchen för sitt Avalanche.

Colorado Avalanche – Anaheim Ducks 3–4 e. sd. (2–2, 0–1, 1–0, 0–1)

Colorado: Vladislav Namestnikov (15), Gabriel Landeskog (19), Nathan MacKinnon (34).

Anaheim: Andrew Agozzino (1), Brendan Guhle (4), Sam Steel (6), Rickard Rakell (14).