Sundsvall och Härnösand ska alltså mötas i ett kval trots att det är två vakanta platser i den norra Hockeyettan och jag kan inte känna något annat än varför?Det är ju bara byråkratin som talar här och precis som för några år sedan när Kiruna AIF och Kovland tvingades resa långt och sluggas mot varandra trots att platserna i ettan egentligen redan var deras (Kovland valde sedermera att tacka nej) ska det alltså spelas kval bara för formens skull.Jag tycker det blir lite väl petnoga med vad som står på papperet. Båda gängen kommer ju erbjudas platser i Hockeyettan om de vill i och med att en serie som ska spelas på tolv lag bara lirades på tio säsongen som gick. Det blir ju mest bara löjligt att det ska kvalas om något som i praktiken redan är klart.Sunt förnuft borde råda snarare än paragrafrytteri. Ge gängen sina platser i Hockeyettan bara!* * *Annars kan man väl inte säga annat än att kvalet till södra och västra Hockeyettan får en flygande start.På söndag stångas Tyringe och Osby i ett härligt Skåne-derby redan i första omgången och i västkvalserien ska Surahammar ta sig an de två division 2-ångloken Munkfors (borta) och Hallstahammar (hemma) i de två första omgångarna. Den senare matchen även den ett fantastiskt derby. Det är kvalserier som jag kommer följa med stort intresse.* * *Vid den här tiden ifjol var Kalmar ett succélag som i rollen som nykomling smiskat upp rivalerna Nybro Vikings ordentligt och pressat Huddinge i playoff.Snacka om att saker och ting gått snabbt utför sedan dess.För det är inte bara på isen som föreningen Kalmar tycks ha förfallit den gångna säsongen. På isen har insatserna varit under all kritik resultatmässigt och sett till organisationen tycks det ha gått i samma riktning. Spelarlönerna har inte betalats ut på slutet och ekonomin verkar vara minst sagt ansträngd. Det är ingen direkt guldsits för en klubb som skulle spänna musklerna och bli det där poplaget att räkna med i den södra Hockeyettan.På klubbens hemsida försöker styrelsen nu förklara läget i ett långt inlägg och det ska man ha all cred för, men det framstår i mångt och mycket som ett sätt att försöka sminka en en oerhört tuff situation och lägga ut lite dimridåer som skingrar tvivel. Mellan raderna lyser det väl egentligen mest igenom att klubben inte alls klarat av omställningen efter att förre klubbchefen Tobias Johansson lämnade och att man nu söker anledningar att försöka förklara misslyckandet med.* * *Ska Forshaga kopiera konceptet och ta upp jakten på Grums?Ja, mycket talar för att division ett-hockeyn i Värmland kan komma att bli lite hetare redan till kommande säsong. Dennis Hall funderar ju nämligen i allra högsta grad på att fortsätta på tränarbänken i Forshaga, i en lite mer renodlad roll som huvudtränare ( något som jag snackade med honom om tidigare i veckan ). Men ska så bli fallet har han en del krav.Att det blir lite mer nytänk och en kulturförändring just likt den som gjordes i Grums för några säsonger sedan.När Robin Forslund (som numera lämnat för att istället bli domare) kom in som sportchef började han ju rensa ut lite gamla trötta spelare för att istället bygga en trupp med unga, hungrig, träningsvilliga spelare som vill någonstans i karriären. Spelare som kanske inte är några namn alls för tillfället, men som har skicklighet nog att bli något i framtiden om de bara ges rätt förutsättningar. Det är det som gjort Grums till ett Allettan-lag de två senaste säsongerna.Lite samma typ av resa har även Lindlöven gjort om vi blickar ett par år tillbaka i tiden och det är samma spår Dennis Hall vill växla in på om han ska fortsätta träna Forshaga.Den där lite slappa kulturen där det inte tränas och tävlas tillräckligt hårt och där det är lite ”gött” för åldrande spelare som fortfarande tycker det är latjolajban med hockey ska bort och ersättas av något lite mer drivet och seriöst.Blir det så, ja då kan det bli en ganska häftigt att följa Värmlandshockeyn kommande säsong.* * *Var det någon som på allvar trodde att Östersund skulle besegra Mariestad i tisdags när matchen gick till förlängning?Nej, knappast va?När Jesper Lindén , helt sopren framför kassen efter tveksamt försvarsagerande, kunde sätta 3-2-pucken till Bois innebar det åttonde raka sudden-nederlaget i playoff för Östersund. Då räknar jag tillbaka till tiden då klubben skiljdes från sammanslagningen med Brunflo och återigen blev sin ”egen”. Det är möjligt att det blir ännu fler raka sudden-förluster om man bemödar sig med att räkna ännu längre bakåt.Men oavsett, det är ett våldsamt jobbigt facit för Östersund. Klart att det måste sitta i skallarna.* * *Efter förlusten borta mot Almtuna igår blev Kristianstad det tredje gänget (tillsammans med AIK och Väsby) att bli klara för vårens stundande kvalserie och någonstans måste man väl säga att det var välregisserat att skåningarna blev kvalserieklara på exakt samma is och mot exakt samma lag som de blev klara för Hockeyallsvenskan våren som gick.Det var payback för Almtuna.