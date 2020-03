17-årige jättelöftet satte första SHL-målet

Svep från kvällens SHL-omgång:

HV71 – Oskarshamn 5–3 (2-2,1-1,2-0)

HV71: Alexander Bergström, Daniel Norbe, Linus Sandin, Filip Sandberg, Zion Nybeck.

Oskarshamn: Rickard Palmberg, Pontus Netterberg, Henrik Nilsson.

I dag är det "fössta tossdan i mass" som är känt som den småländska högtiden och vad passar då inte bättre än ett Smålandsderby.

Oskarshamn har förlorat tolv matcher i rad och är desperata att få bryta den långa förlustsviten. De tog ledningen med både 1-0 och 2-1 i den första perioden men HV:s powerplay såg till att de kom tillbaka flera gånger om.

Daniel Norbe har kommit igång sedan flytten från Karlskrona. 24-åringen hade gjort en assist på sex matcher men i den sjunde kom utdelningen. Först stod han för en assist och därefter sköt han sitt första SHL-mål i karriären. Norbe har fått chansen i powerplay det senaste då Eric Martinsson saknas med magproblem och han har verkligen tagit chansen hittills.

En annan debutskytt blev 17-årige stortalangen Zion Nybeck. Forwardstalangen har fått chansen i ett dussintal SHL-matcher den här säsongen och i kväll kom det första målet för Nybeck då han satte 5-3 för HV71.

– Helt fantastiskt, säger Nybeck om känslan till C More.

HV71 vann sedan också med 5-3 och tog sin andra raka seger. De befäster därmed sin topp sex-plats. Oskarshamn har nu 13 raka förluster och är sedan tidigare redan klara för negativt kvalspel.

Växjö – Frölunda 3–2 (0-0,2-0,1-2)

Växjö: Jacob Micflikier, Marcus Sylvegård, Erik Josefsson.

Frölunda: Johan Sundström, Rhett Rakhshani.

En försmak på åttondelsfinalerna?

Frölundas hopp om att återta en plats i topp sex den här säsongen börjar tyna efter kvällens förlust mot Växjö.

Växjö ledde med 2-0 efter två perioder och när kaptenen Erik Josefsson satte 3-0 i den tredje verkade matchen vara körd för Göteborgslaget. De gav dig dock inte utan reducera två gånger om men lyckades inte kvittera.

3-2 till Växjö som därmed säkrar slutspelsplatsen. Frölunda har nu fem poäng upp till Djurgården på sjätteplatsen just nu. De regerande mästarna ser därför ut att tvingas spela åttondelsfinal. Härnäst väntar en enormt viktig match för Frölunda som ställs mot HV71 i Scandinavium.

Djurgården – Luleå 3–2 OT (0-0,1-1,0-0,1-0)

Djurgården: Patrik Berglund, Manuel Ågren, Linus Hultström.

Luleå: Carl Mattsson, Nils Lundkvist.

Vilken svit skulle ta slut? Djurgården 14 raka hemmavinster eller Luleås fem segrar i rad?

Två heta lag tog emot varandra på Hovet under torsdagen och det blev även en het tillställning.

Djurgården såg ut att ta tre viktiga poäng då man hade ledning med 2-1. Precis i slutet kvitterade däremot Nils Lundkvist till 2-2 när det endast återstod 51 sekunder av den tredje perioden.

Hemmasviten var därmed i fara men 42 sekunder in i förlängningen klev Linus Hultström fram och satte avgörandet för Djurgården.

– Vi ska vara nöjda med 15 raka men vi ska inte vara nöjda med bara två poäng. Vi har pratat om det länge nu att vårt slutspel hållit på ett tag, vi vill vara topp sex. Otroligt viktiga matcher kvar, säger Hultström.



Vinstraden på Hovet är nu uppe i 15 matcher och Djurgården fick även seriesegraren Luleå på fall vilket inte har varit lätt på sistone.

15 raka hemmasegrar! Hultström med ett ruggigt slagskott i förlängningen! 🔥 #twittpuck #shl pic.twitter.com/D5pkOxcKi2 — C More Sport (@cmoresport) March 5, 2020

Leksand – Färjestad 1–2 OT (1-1,0-0,0-0,0-1)

Leksand: Nils Åman.

Färjestad: Aleksi Mustonen, Marcus Nilsson.

Två revanschsugna lag som kommer från två raka förluster.

Det blev ett sargat Färjestad, med sju juniorer i laguppställningen, som tog hem segern efter övertid. Stor hjälte blev poängkungen Marcus "Lilliz" Nilsson. Stjärnan friades från avstängning efter sitt matchstraff sedan mot HV71 och tackade och tog emot genom att sätta det avgörande målet i förlängningen samt stod för en assist.

20-årige Leksandstalangen Nils Åman har gjort succé i juniorligan den här säsongen och har även imponerat när han har fått chansen i SHL för Leksand. I kväll satte han sitt första SHL-mål i karriären när han kom fri med Arvid Holm i FBK-kassen och tryckte in pucken i boxplay.

Även FBK-nyförvärvet Aleksi Mustonen fick skjuta sitt första SHL-mål i kvällens match.

Det har varit på gång ett tag men i kväll blev det helt klart att Leksand tvingas spela kval för att hålla sig kvar i SHL.

– Vi har börjat förbereda oss och scouta motståndare. Alla killar kommer till jobbet varje dag och är glada och det är en härlig känsla. Det är bara att fortsätta att jobba på, säger Leksands assisterande tränare Gunnar Persson efter matchen.



Färjestad vinner i förlängning vilket innebär att Leksand spelar nedflyttningskval #shl #twittpuck pic.twitter.com/0AsOCMWmVG — C More Sport (@cmoresport) March 5, 2020

Rögle – Brynäs 6–4 (2-1,3-1,1-2)

Rögle: Dennis Everberg 2, Taylor Matson, Melker Eriksson, Erik Andersson, Mattias Sjögren.

Brynäs: Jonathan Sigalet, Tomi Sallinen, Linus Ölund, Oskar Kvist.

Säsongen är snart över för Brynäs.

Efter att ha förlorat stort borta mot Rögle

Rögle tog ledningen med 2-0 och redan där såg det mörkt ut för Gävleklubben, de lyckades dock komma tillbaka till 2-2. I slutet av den andra perioden gjorde dock Rögle ännu ett ryck och då hängde Brynäs inte med längre. 2-2 blev 5-2 efter att bland annat den 19-årige centertalangen Melker Eriksson skjutit sitt första SHL-mål för ängelholmarna.

– Sjukt häftig känsla, säger Eriksson till C More efter målet.



6-4 blev slutresultaten efter att 18-årige talangen Oskar Kvist satte sitt första SHL-mål för Brynäs.

Skåneklubben trivs på hemmais då man har nu tagit sex raka vinster hemma i Catena Arena.

Brynäs har nu inte längre chansen att nå slutspel och deras säsong kommer att vara slut efter SHL:s tre sista omgångar.

Välkommen in i SHL:s poängprotokoll, Melker Eriksson! Så här såg det ut när @rogle_bk-junioren gjorde 3-2. #twittpuck #SHL pic.twitter.com/AJbWghiUAw — C More Sport (@cmoresport) March 5, 2020

Skellefteå – Malmö 3–0 (0-0,0-0,3-0)

Skellefteå: Oscar Möller, Tuomas Kiiskinen, Andreas Wingerli.

Malmö: –

Gustaf Lindvall håller nollan för sjätte gången den här säsongen.

Stjärnkeepern vann målvaktskampen mot Oscar Alsenfelt och räddade totalt 20 skott mot Malmö.

– Oscar är förmodligen den bästa målvakten i ligan över de senaste åren. En fantastisk målvakt. Det är alltid inspirerande att möta så duktiga målvakter, sade Lindvall till C More om duellen efter matchen.



I Joakim Lindströms frånvaro var det Oscar Möller som klev fram för västerbottningarna. Först sköt han 1-0 på egen hand innan han läckert spelade fram till 2-0.

Skellefteås tio matcher långa segersvit tog slut senast mot Frölunda och tabelltvåan har nu chansen att inleda en ny vinstrad.

Örebro – Linköping 3–0 (1-0,0-0,2-0)

Örebro: Sakari Salminen, Aaron Irving, Mathias Bromé.

Linköping: –

Örebro har haft det tufft på sistone då det har blivit fler förluster än vinster. Detta har gjort att Närkelaget har halkat efter i tabellen och tappat sin topp sex-placering.

I kväll tog de dock (sista?) chansen att nå en direktplats till kvartsfinalerna i och med 3-0-segern mot Linköping. Dominik Furch var nära att hålla nollan senast mot Oskarshamn men släppte en puck förbi sig i sista sekunden. Nu fick han dock hålla tätt för tredje gången den här säsongen då han stoppade alla 19 skott han fick på sig.

Örebro har nu tagit två vinster i rad och har sex poäng upp till en topp sex-placering med tre matcher kvar att spela.

– Vi är i ett bra läge och vi har spelat bra under en lång stund under säsongen. Det gäller att bygga vidare på det vi hade i början av säsongen och ta många trepoängare, säger Mathias Bromé till C More efter matchen.