Han vinner Guldgallret: "Stolt"

Förra säsongen vann Samuel Ersson priset. Nu tar Mattias Norlinder över facklan och kan titulera sig HockeyAllsvenskans bästa junior. Norlinder fick ta emot priset i samband med kvällens match mellan Modo och Tingsryd.

Det här är elfte året priset delas ut och Norlinder blir den tionde spelaren att vinna. Robin Kovacs har nämligen vunnit två gånger. Fredrik Pettersson Wentzel, Markus Ljungh, William Karlsson, Filip Forsberg, Lukas Bengtsson, Jonathan Dahlén och Jacob Olofsson är de övriga vinnarna.

– Det känns jättekul och jätteinspirerande att få det här priset. Det kommer man vara stolt över, sade Norlinder när han fick ta emot priset.

19-åringen har gjort 15 poäng på 32 matcher i HockeyAllsvenskan under säsongen, och spelade sig dessutom in i den monsterstarka svenska backuppsättningen under JVM.