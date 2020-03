Brynäs IF

Rögle BK - Brynäs IF

Det har gått drygt en månad sedan Marcus Ersson fick en skridsko i ansiktet i en SHL-match mot Djurgården.

Han kommer snart att opereras sitt öga för tredje gången efter den otäcka skadan men det är fortsatt oklart exakt hur allvarligt det är.

– Det är en större operation än de två tidigare, efter det finns det ingen återvändo, säger Ersson till Gefle Dagblad.

Den 1 februari i matchen mellan Brynäs och Djurgården fick Marcus Ersson en skridsko i ansiktet. Han kördes kördes akut till Akademiska sjukhuset i Uppsala och opererade ögat två gånger av specialister.

Förra veckan uttalade han sig för första gången om den otäcka situationen och skadan som gör att han knappt ser någonting ur sitt vänstra öga.

– Det är så klart för jävligt... Det är ganska svårt att beskriva hur det känns. Det har varit en väldigt tuff tid. Jag vet inte riktigt vad mer jag kan säga, sade han till SVT Sport.

Ersson förbereder sig nu inför en tredje operation och hoppas att det ska kunna fastställas hur allvarligt det faktiskt är. Än så länge finns nämligen ingen prognos för skadan.

”INGEN KAN SÄGA HUR DET BLIR I FRAMTIDEN”

Han berättar även mer om själva skadan. Den enda synliga menet just nu är ett ärr precis under ögat men läkarna var även tvungna att sy i själva ögat.

– Skridskon skar hela vägen in i ögat och jag har runt sex stygn i själva ögat, säger Ersson och berättar att han inte har ont i nuläget:

– Nej, inte nu. Klart att det känns men det funkar. Däremot gjorde det så sjukt ont efter första operationen. När jag vaknade var det fruktansvärt.

Det är fortfarande oklart om Ersson kommer att kunna få tillbaka synen från sitt vänstra öga samt om han kommer att kunna återvända till ishockeyn.

– Det finns ingen prognos eller liknande och ingen kan säga hur bra det kan bli i framtiden. Läkarna vill inte säga något för att de helt enkelt inte vet, säger Ersson till GD.