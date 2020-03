UPPGIFTER: Det kan bli Jhonas Enroths nästa SHL-klubb

Under vintern kunde Aftonbladet avslöja att Jhonas Enroth var nära att skriva ett halvårskontrakt med Leksand som då var i behov av en burväktare. Summan skulle ha gjort målvakten till en av SHL:s bäst betalda målvakter genom tiderna, sett per månad.

Men det svenska skattesystemet gjorde att målvakten i stället valde spel i utlandet och affären med Leksand gick om intet. Enroth spelar för Klagenfurter HC i Österrike säsongen ut.

Sedan tidigare har uppgifter pekat på att han ska infinna sig i Örebro nästa säsong. Klubben som han representerade under slutskedet av förra säsongen med stor framgång. Men: Dominik Furchs storspel har knappast gått någon förbi och parterna gillar varandra så pass mycket att en förlängning verkar nära förestående.

Men det sätter Örebro i en knivig sits i och med att Enroth, enligt uppgift, ska vara överens med klubben sedan tidigare. I ett SMS skriver Örebros sportchef Niklas Johansson: ”Vi har ingen info att ge om målvakter eller andra spelare för tillfället.”

OKLARHETER KRING GUSTAVSSON

Samtidigt har målvaktsspelet hos en av Örebros geografiskt närmaste rivaler varit svajigt under säsongen. Linköping har visserligen Jonas Gustavsson och Jacob Johansson under kontrakt, men uppgiftslämnare gör gällande att det inte behöver vara så nästa år. Att Jhonas Enroth kan bli den som vaktar östgötarnas kasse under 2020/21.

Och här finns mer än en koppling. I Linköping huserar måvaktstränaren Mikael Vernblom – som gjort hyllade samarbeten med bland andra NHL-keepern Marcus Högberg och just Enroth. 31-åringen från Huddinge har dessutom varit i Linköping och sommartränat vid ett flertal tillfällen.

Linköpings general manager Niklas Persson säger såhär om lagets målvaktssituation:



– Som jag sa till Madhawk häromdagen: Jonas (Gustavsson) har en out i sitt kontrakt och jag låter honom fokusera på det han gör nu – att spela bra hockey. Nu är han skadad tyvärr men väljer han att utnyttja outen så är det klart att vi måste göra något på målvaktssidan. Jag säger inte att jag sitter och skulle bli överraskad om han gör det. Jag håller koll på vad som finns och inte finns, om vi säger så.

Är Jhonas Enroth ett alternativ?

– Jhonas har varit här och tränat när han spelade i USA och jag förstår kopplingen till Micke och att det ryktet uppstår. Men det ligger ingen sanning i det, säger Persson.