Sergej Bobrovskij värvades till Florida Panthers och skulle vara pusselbiten som gjorde att laget skulle kunna slåss om Stanley Cup. Succén har dock uteblivit och den tidigare stjärnmålvakten får nu stor kritik i Sportsnet.

– Vad är det för fel på den här killen?, säger David Amber i radiokanalen Sportsnet 590 The Fan.



Han har vunnit Vezina Trophy som NHL:s bäste målvakter två gånger och har varit en av ligans allra bästa burväktare det senaste decenniet. När Sergei Bobrovskij värvades till Florida Panthers var klubben därför villig att betala dyra pengar för att säkra upp sin tilltänkta stjärnmålvakt. '

Klubben gav honom ett kontrakt värt 655 miljoner kronor som ser till att han kommer att tjäna 10 miljoner dollar per säsong under de närmaste sju åren. Han är därmed den näst dyraste målvakten i NHL.

Ryssen har dock inte lyckats prestera hittills i sin nya klubb och ligger på blygsamma 90 i räddningsprocent och 3,23 insläppta mål per match.

Han får nu skarp kritik från Sportnets David Amber, känd från Hockey Night in Canada, i radioprogrammet Sportsnet 590 The Fan.

– Det här är en tvåfaldig Vezina-vinnare, den här killen har sett helt fantastisk ut tidigare och var riktigt bra när han ledde Columbus till slutspel i fjol. Varje match jag ser honom den här säsongen tänker jag bara: ”Vad är det för fel på den här killen?” Det är någonting där som inte känns rätt, säger NHL-kännaren.



JÄMFÖR MED HENRIK LUNDQVIST

Enligt Amber måste en så dyr målvakt kunna vara väldigt mycket bättre än vad Bobrovskij har visat upp hittills.

– En del mål har han släppt in den här säsongen... Om man får betalt 10 miljoner per säsong så måste man kunde rädda fler skott, säger Amber och fortsätter:

– Jag har argumenterat för att det kan vara det sämsta kontraktet i NHL just nu. Vad de har fått ut hittills för de pengarna har varit fruktansvärt.

Sjuårskontraktet innebär att "Bob" kommer att vara 38 år gammal när kontraktet löper ut och Amber menar att det är vanskligt att betala så dyrt för en målvakt under så många år. Han jämför bland annat med Henrik Lundqvists nuvarande situation i New York Rangers.

– Frågan är hur villig man är att betala så dyrt för en målvakt som bara blir äldre och äldre. Ett exempel av detta är Henrik Lundqvist. Han förtjänade verkligen det kontraktet när han fick det men i Rangers kan de inte vara nöjda med att tvingas betala 8,5 miljoner dollar för honom även nästa säsong, säger Amber i radiokanelen Sportsnet 590 The Fan.