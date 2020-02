Två år utan en NHL-match – nu får svensken chansen igen

Anton Forsberg kommer att vakta kassen i NHL igen.

Efter att ha fått nöja sig med spel nere i AHL de två senaste säsongerna kommer nu återigen chansen i världens bästa hockeyliga för den 27-årige burväktaren.

Han kallades upp till Carolina Hurricanes tidigare i veckan efter att både Petr Mrázek och James Reimer skadats i matchen mot Toronto Maple Leafs där ismaskinisten David Ayres gjorde sitt succéinhopp.

I Carolinas förra match, en 4-1-förlust mot Dallas Stars, var det talangen Alex Nedeljkovic som fick chansen mellan stolparna. Han släppte då in fyra av 16 puckar när Carolina förlorade trots att man vann skotten med hela 41-16.

När det nu är Colorado Avalanche som står för motståndet blir det alltså Forsberg som får ställa sig mellan stolparna. Det blir svenskens första match i NHL sedan 26 mars 2018 då han spelade i Chicago Blackhawks.

Totalt har den tidigare Modomålvakten fått stå i 45 NHL-matcher under sina sex säsonger i Nordamerika. I AHL den här säsongen har han vaktat kassen i 27 matcher och har 90,5 i räddningsprocent samt 2,95 insläppta mål per match.

Anton Forsberg is expected to start in net against the Avs



