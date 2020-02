Klart: Anmäls efter huvudtacklingen på målvakten

Det var drygt 15 minuter in i den första perioden i gårdagens möte mellan Vita Hästen och Modo som den uppmärksammade incidenten inträffade. Vita Hästens nyförvärv David Åslin tog sig in framför Modo-kassen i samband med ett hemmaanfall, men åkte i samband med det in i Modomålvakten Patrik Bartosaks huvud.

Bartosak tvingades avbryta matchen till följd av tacklingen, samtidigt som Åslin klarade sig undan med en 2+10 minuters utvisning för checking to the head.

Nu kan dock Åslin få ett betydligt strängare straff.

Under torsdagsmorgonen meddelade Hockeyallsvenskan att David Åslin anmälts till disciplinnämnden för vidare utredning på grund av gårdagens huvudtackling.



"JAG BLIR INTE KLOK"

Tacklingen rörde upp många känslor i Modo-lägret under gårdagen.

– Det är checking to the head från blind side. Den är solklar. Han är helt out. Dessutom är det så att vi i svensk hockey dömer bort en massa mål för offside i målgården för att man petar på målvakten och tror att vi skyddar målvakterna genom det. Men solklar pååkning för checking to the head i uppåtgående rörelse, inne i målgården – det är inte matchstraff. Jag blir inte klok. Det är helt sjukt, sade Modotränaren Björn Hellkvist till C More i går.

Modo förlorade bortamatchen mot Vita Hästen med 4–6, vilket innebär att laget nu tappat den betryggande ledning man hade ner till Timrå på tredjeplatsen. De två Västernorrlaindsrivalerna ligger nu på samma poäng med tre omgångar kvar att spela av Hockeyallsvenskan, där Modo just nu ligger på andraplatsen i egenskap av bättre målskillnad.

Bartosak går ut i omklädningsrummet efter att ha blivit pååkt i huvudet! #hockeyallsvenskan #twittpuck pic.twitter.com/A6LxA1loow — C More Sport (@cmoresport) February 26, 2020