Rasar efter pååkning: ”Blir inte klok – det är helt sjukt”

Mardrömsbilder för Modo. I den första perioden av matchen mellan Vita Hästen och Modo fick stjärnmålvakten Patrik Bartosak en hård smäll mot huvudet i samband med en pååkning av David Åslin. Tjecken lämnade matchen och efteråt var Modo-tränaren Björn Hellkvist rasande.

– Den är solklar. Han är helt out, säger Hellkvist, som ville att Åslin skulle få ett matchstraff, till C More.

Patrik Bartosak har varit riktigt bra för Modo sedan han värvades till klubben. Nu råder det dock osäkerhet kring den tjeckiske VM-målvakten då han utgick i kvällens match mot Vita Hästen efter att ha fått en smäll mot huvudet.

– Han kan inte spela mer i dag. Han mår inte bra, säger Modos tränare Björn Hellkvist till C More om Bartosak.

Smällen mot huvudet kom i samband med att David Åslin åker förbi framför Bartosaks mål och åker in i tjeckens huvud. Åslin visades ut 2+10 för checking to the head men tränare Hellkvist ville se ett matchstraff på Hästens nyförvärv.

– Det är checking to the head från blind side. Den är solklar. Han är helt out. Dessutom är det så att vi i svensk hockey dömer bort en massa mål för offside i målgården för att man petar på målvakten och tror att vi skyddar målvakterna genom det. Men solklar pååkning för checking to the head i uppåtgående rörelse, inne i målgården – det är inte matchstraff. Jag blir inte klok. Det är helt sjukt, säger tränaren.

Matchen pågår och Vita Hästen leder med 4-3 efter två perioder...