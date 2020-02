Här är Leksandstränarens nya hockeyjobb

Borlänge gör sig redo för att spela playoff i det allsvenska kvalet och plockar då in en rejäl förstärkning på tränarsidan.

Jens Nielsen kommer att ingå i lagets tränarstab resten av den här säsongen och hjälpa laget att försöka ta sig till den allsvenska kvalserien.

– Jag har under ett par veckor fört goda dialoger med Jens, som nu kommer med sin erfarenhet och kunskap från både SHL och landslag. Jens kommer ansluta från och med i dag onsdag till vår aktivitet vi har med A-laget. Som alla vet så ska vi snart kliva in i play off spel och att vi får in två ögon och två öron till in i vår ledarstab är samtliga glada över de, säger klubbens sportansvarige Mattias Bergdahl.

Den 50-årige dansken kommer senast från Leksand där han var assisterande tränare i två år. Han var med och tog upp dalalaget till SHL och var assisterande under Roger Melin den här säsongen men lämnade Leksand efter att Ulf Samuelsson tog över som tränare.

”KOMMER GÖRA ALLT FÖR ATT BIDRA”

Han har tidigare under sin karriär även varit huvudtränare för Leksands SDHL-lag samt varit assisterande tränare för Danmark i VM.

– Otroligt roligt och spännande att få komma in i slutet av säsongen nu när det gäller som mest och det roligaste börjar. Jag har fått varit med om många roliga resor med lag som ledare och jag är helt övertygad att denna resa kommer bli minst lika rolig. För det jag har sett med egna ögon och det jag vet om laget så är det grymt bra grabbar som spelar en bra hockey tillsammans. Jag tror stenhårt på Borlänge och jag kommer göra allt för att bidra så mycket jag kan, säger han själv till Borlänges hemsida.



Nielsen har även en framgångsrik spelarkarriär bakom sig då han har gjort över 550 SHL-matcher för Leksand och Rögle. Han spenderade även en halv säsong i Borlänge HF som spelare 2008/09.