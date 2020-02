Smällen i slutspelsjakten – Markström skadad

Jacob Markström har storspelat den här säsongen. Men nu ser det ut som att han kommer missa de närmsta matcherna.

– Vi vet inte helt säkert hur länge han kommer bli borta, säger Vancouver Canucks general manager Jim Benning till NHL.com/sv.



Jacob Markström har varit en av de bästa målvakterna i NHL den här säsongen. Han har 23 segrar och en räddningsprocent på 91,8 vilket hållit Canucks kvar i toppen av Western Conference. I lagets 9-3-seger mot Boston i lördags fick han en smäll och tvingades bryta matchen. Han kände sig okej i söndags och flög med laget till Montreal där Canucks spelar i natt svensk tid.

I Montreal gjorde han en magnetröntgen och satte sig sedan på ett flyg tillbaka till Vancouver. Markström kommer träffa Canucks läkare under tisdagen och på onsdag hoppas klubben kunna gå ut med en mer detaljerad prognos.

– Vi kommer ha en bättre tidslinje då, säger Benning.

Canucks slåss om att gå till slutspel för första gången sedan 2014-15. Under Markströms frånvaro kommer Thatcher Demko att få förtroendet mellan stolparna tillsammans med Louis Domingue som hämtades in från New Jersey Devils under måndagens Trade Deadline.

– Han (Demko) har spelat bra för oss och laget litar på honom. Det här är en möjlighet för honom att steppa in och spela som han gjort under hela säsongen, säger Benning.