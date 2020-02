Veckans Guldfemma #15

Guldfemman är ett säsongstips som är en lokal variant av Aftonbladets klassiker Drömelvan i fyra sporter. Under säsongen 19/20 kommer Veckans Guldfemma inom hockeyn att utses här på hockeysverige.se. Veckans Guldfemma består av en målvakt, två backar och tre forwards och efter säsongen kommer den spelare som plockats ut flest gånger att tilldelas ett pris.



Säsongens 15:e och sista Veckans Guldfemma ser ut på följande vis.

Alexander Sundstrand, HC Dalen



Fick förtroendet i Dalens serieepilog hemma mot Tyringe och släppte endast en puck förbi sig i 4-1-segern.



Gustav Ellebo, Gävle GIK (2)



Spelade säsongens sista matcher med sitt Gävle under veckan som var och stod som vanligt för en stark insats.



Niclas Larsson, Gävle GIK (3)



Gjorde mål under veckan som var.



Linus Nordin, Kovland (3)



Har gjort hela sju poäng under veckan som var fördelat på ett mål och sex assists.



Oscar Nordlander, Kovland (2)



Kovland inledde spelet i Alltvåan under veckan. Resultatmässigt har det grinat emot en smula, men Nordlander har gjort sitt bästa i alla fall med två plus två.



Nils Gunnarsson, HC Dalen (2)



Dalen spelade endast en match i veckan. Gunnarsson, som varit riktigt stark på senare tid, levererade två poäng.



Två spelare har under säsongen plockats ut vid fem tillfällen. David Elmgren i HC Dalen och David Nordström i Gävle GIK. Eftersom Elmgren samlade ihop flest poäng av de båda i Guldfemman, 335, så tillfaller förstapriset den 26-årige burväktaren.



Priset kommer att delas ut till honom personligen inom några veckor. Stort grattis säger vi på Guldfemman.