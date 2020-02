Skrällen: Svensken trejdad - mot World Cup-spelare

2016 gjorde Vincent Trocheck mål mot Tre Kronor i World Cup, för det stjärntäta U23-laget. Säsongen 17/18 gjorde han över 30 mål i NHL, innan en bruten vrist pausade amerikanens utveckling.

Den här säsongen har centern gjort 10+26 i Florida Panthers - och nu trejdas han till Carolina Hurricanes. Detta trots att 26-åringen har kontrakt till 2022. Han har dessutom en minst sagt prisvärd lönetaksträff på 4,75 miljoner dollar.

Carolina betalar dock ett dyrt pris för att få Trocheck. De släpper bland annat finske Erik Haula som gjorde 29 mål för Vegas för två säsonger sedan och har 22 poäng på 41 matcher den här säsongen . De släpper även Lucas Wallmark som gjort elva mål och totalt 23 poäng på 60 matcher den här säsongen. Wallmark sitter på ett utgående avtal värt 675 000 dollar. Även Haula har ett utgående kontrakt.

Den 24-årige Umeåsonen Lucas Wallmark gör sitt fjärde år i Carolinas organisation, och den andra säsongen som ordinarie i NHL.

Florida Panthers får också den 23-årige AHL-backen Chase Priskie och den finske VM-guldmedaljören Eetu Luostarinen, som den här säsongen gjort ett mål på åtta matcher i NHL och levererat 25 poäng på 44 matcher i AHL.

