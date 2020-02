Förre stjärnbacken trejdad – lämnar stryklaget

För tio år sedan var Mike Green en av NHL:s allra mest fruktade offensiva backar. Från sin backposition bombade den dåvarande Washington-backen in 31 mål säsongen 2008/09 och han såg där och då ut att växa ut till en gigant på NHL-nivå.

Riktigt så blev inte fallet och spolar vi fram bandet elva säsonger till i dag så ser Mike Greens karriär en aning annorlunda ut. Den här säsongen har 34-åringen stått för endast tre mål i hopplösa Detroit Red Wings – men nu kanske det är dags för en liten nytändning för den forne stjärnbacken?

Under natten till måndagen, svensk tid, trejdades nämligen Green från Detroit till topplaget i Pacific Division, Edmonton Oilers. Alberta-laget fick betala med forwarden Kyle Brodziak samt ett villkorligt draftval, oklart i vilken runda, i antingen sommarens eller nästa sommars NHL-draft.

Totalt har Green noterats för elva poäng (3+8) den här säsongen. Kanadensarens kontrakt värt 5,375 miljoner dollar löper ut till sommaren.

Edmonton blir Greens tredje klubb i NHL-karriären. Tidigare har han spelat för Detroit och Washington.

The #Oilers have acquired defenceman Mike Green from the Detroit Red Wings in exchange for forward Kyle Brodziak & a conditional draft pick in either 2020 or 2021. #LetsGoOilers pic.twitter.com/4qkN3TYAZA