Svensken ryktas bort – då kan landsmannen få NHL-debutera

Erik Gustafsson följde inte med Chicago Blackhawks på lagets fyra matcher långa roadtrip när laget i går lyfte mot Dallas då klubbledningen inte vill riskera en skada på svenskbacken inför måndagskvällens trading deadline.

Gustafsson har ryktats vara på väg bort från klubben då han sitter på ett utgående kontrakt och där klubben förväntas ha svårt att möta svenskens lönekrav till nästa säsong.

I Gustafssons frånvaro kan en annan svensk få chansen i stället. Under lördagskvällen meddelade nämligen Blackhawks att man valt att kalla upp den tidigare Brynäs-backen Lucas Carlsson från farmarlaget Rockford.

Carlsson, som imponerat med sitt backspel i AHL den här säsongen, kan således få göra sin NHL-debut när Blackhawks i kväll gästar Dallas Stars klockan 21:00, svensk tid.

Den här säsongen har 22-åringen stått för 26 poäng (5+21) på 48 matcher i AHL.

ROSTER NEWS: The #Blackhawks have recalled defenseman Lucas Carlsson from the Rockford IceHogs.



Carlsson will wear number 46 for the Blackhawks.