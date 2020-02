Skrev nytt kontrakt - sen höll han nollan

– Det känns jättebra, såklart, säger han.

I Philipp Grubauers skadefrånvaro har Pavel Francouz fått ta ett stort ansvar för Colorado. Det har han klarat av utmärkt. I natt fick tjecken också hålla sin första nolla i NHL-karriären. Han räddade samtliga 26 skott när Colorado tog sin femte raka bortaseger genom att 1-0-besegra Anaheim.

– Det känns jättebra, såklart. Vi var bara två minuter ifrån att hålla nollan senast, så jag är väldigt glad för hur hårt vi försvarade oss de sista minuterna idag, säger 29-åringen.

Pavel Francouz gjorde två NHL-matcher redan förra säsongen och har den här säsongen stått 25 matcher. Han har räddat 92,6 procent av skotten och har nu också, som sagt, hållit en nolla.

Som belöning för sin fina säsong fick tjecken också ett nytt kontrakt med Colorado. Kontraktsskrivandet avslöjades bara några timmar innan hans succématch i natt. Det nya avtalet är på två år, och ger Francouz en lönetaksträff på två miljoner dollar. Just nu tjänar han 950 000 dollar.

J.T. Compher gjorde förresten Colorados enda mål i nattens seger.

