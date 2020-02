Nu har Lias Andersson presenterat sig

Svep från eftermiddagens tre matcher i SHL:

Luleå – Färjestad 4–1 (1-0,1-0,2-1)

Luleå: Petter Emanuelsson 2, Isac Brännström, Erik Gustafsson.

Färjestad: Daniel Viksten.

Seriefinal i Luleå då det var ettan och tvåan som möttes i Coop Norrbotten Aren under lördagseftermiddagen.

Bröderna Emanuelsson bär detta Luleå fram för tillfället och det känns som att någon av bröderna Petter och Einar gör mål i varje match de spelar. Mot Färjestad sköt Petter två mål medan Einar stod för en assistpoäng.

Isac Brännström trivs mot Färjestad. I fjol var han en av HV:s bästa spelare i kvartsfinalserien mot Färjestad och den här säsongen spelar han återigen bra mot Karlstadsklubben. Brännström satte i dag sitt åttonde mål den här säsongen och fyra av dem har kommit mot just Färjestad.

– Jag hoppas de inför någon ny regel att man får möta dem fler gånger, då kanske det blir ännu fler mål, säger Brännström skämtsamt till C More.



Hyperstabila Luleå gör nu ännu ett ryck i toppen av SHL och leder nu tabellen med tio poäng ner till Färjestad på andraplatsen.

Brännström trycker in sitt åttonde mål för säsongen - och sitt fjärde mot just Färjestad! 😮 @LuleaHockey #twittpuck #shl pic.twitter.com/ywVobz6Gdt — C More Sport (@cmoresport) February 22, 2020

HV71 – Malmö 3–2 (0-0,1-0,2-2)

HV71: Lias Andersson 2, Joakim Andersson

Malmö: Johan Olofsson, Fredrik Händemark.

Efter att ha varit ganska anonym i de inledande matcherna efter comebacken har Lias Andersson nu kommit igång mer och mer för HV71.

Inför dagen stod han noterad för två assist på sex matcher men i dag visade 21-åringen upp sin klass då han ledde HV till seger mot Malmö.

Först gav han Jönköpingslaget ledningen med 1-0 efter att ha kunnat lägga in pucken i öppet mål efter en snygg passning av Christoffer Törngren.

I den tredje perioden kom Lias fri med Oscar Alsenfelt men revs ner innan han kunde få iväg ett skott och domarna dömde straff. Den tog Andersson själv hand om och var hur kylig som helst när han satte sitt andra mål i matchen genom att retligt lägga in pucken mellan benen på Alsenfelt.

– Jag har gjort den varianten en del på träning så det var kul att få göra den på match nu också. Fast nu har väl alla sett den så jag får hitta något nytt, säger Lias Andersson till C More efter matchen.



HV tog ledningen med 3-1 och då kom Törngren och Lias nästintill fria med det öppna målet. Törngren var osjälvisk och passade till Lias Andersson trots att han själv hade det bästa läget att göra mål. Lias hade då chansen att fullbordade sitt hattrick men då kastade sig Jesper Jensen Aabo i vägen och täckte. I samma sekvens vände Malmö och reducerade till 3-2 för att skapa stor spänning i matchen.

– Det blev ju spännande där till slut. Fasen, jag hade chansen att sätta den i öppen kasse och så vänder dem och trycker dit en på oss istället. Det är hockey. Jag tog en lång åkning där när jag såg att jag hade chansen på hattricket, det var nära, säger Lias till C More.



De kom dock inte närmare och Lias Andersson blev därmed den stora hjälten med sina två första mål sedan återkomsten till HV71.

Brynäs – Frölunda 4–2 (1-1,2-0,1-1)

Brynäs: Nicklas Danielsson, Daniel Mannberg, Anton Rödin, Emil Molin.

Frölunda: Simon Hjalmarsson, Brandon Gormley.

Efter två raka förluster hittade Brynäs tillbaka till toppformen när man hemmabesegrade Frölunda.

Första pangade Nicklas Danielsson in ett hårt och välplacerat slagskott i krysset innan Frölunda reducerade men i den andra perioden slog Brynäs på igen.

Gävlelaget utnyttjade sina chanser och gick upp till 3-1 innan Emil Molin satte spiken i kistan med sitt 4-1-mål i den tredje perioden.

Det var en relativt stökig match där speciellt Frölunda tappade humöret vid flera tillfällen. Speciellt efter Anton Rödins 3-1 mål då det blev ett stort gruff bakom Frölundakassen. I den tredje perioden höll matchen på att spåra ur med flera utvisningar åt båda håll, bland annat fick Daniel Mannberg och Nicklas Lasu matchstraff för fighting.

Brynäs har nu vunnit fyra raka matcher i Gavlerinken och återtar jakten på Växjö om den sista slutspelsplatsen då lagen nu är upp på samma poäng, Växjö har en match mindre spelad och möter Linköping senare under kvällen.