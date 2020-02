Grönborg klar för CHL

Rikard Grönborg har fått en bra start på sin karriär som klubblagstränare på professionell nivå. Han har gjort fjolårsnian Zürich till ett topplag igen och ligger just nu tvåa bakom Dan Tangnes Zug.

Redan nu är det också klart att ZSC Lions kommer återvända till CHL nästa säsong, efter att ha misslyckats med att kvalificera sig till den här säsongens turnering. Tidigare har storklubben som bäst gått till kvartsfinal i Champions Hockey League.

Om Grönborg blir kvar i den schweiziska klubben även kommande säsong kommer han alltså få göra sin debut i CHL, och kan mycket väl ställas mot något svenskt lag i så fall.

Just nu finns svenskarnaFredrik Pettersson Wentzel,Fredrik Pettersson utan Wentzel och Marcus Krüger i laget.



ZSC Lions Zurich will be back going for European glory next year - they missed out on this season’s competition but have been to the Quarter-Finals before!#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/1Qrky1nyUO