Beskedet: Succésvensken på väg att trejdas

Ifjol blev han den blott åttonde svenske backen i NHL-historien att nå 60 poäng under en säsong. Nu är Erik Gustafsson på väg att lämna Chicago Blackhawks efter närmare fem säsonger i organisationen.

När laget i natt mötte Nashville och vann med 2-1 efter förlängning, sedan Alex DeBrincat gjort två mål för Blackhawks och Mattias Ekholm gjort Predators enda, fick Erik Gustafsson inte ens byta om för spel.

Efter matchen bekräftade coachen Jeremy Colliton att beslutet att vila svensken kom högre uppifrån i klubben, och att beslutet fattades strax före uppvärmningen. Beskedet bekräftar inte nödvändigtvis att Erik Gustafsson är nära en trejd just i detta nu - men att Blackhawks åtminstone är på väg att byta bort den blågule backen innan deadline på måndag kväll.

Den 28-årige VM-spelaren har den här säsongen gjort 26 poäng på 59 matcher och har ett utgående kontrakt med en lönetaksträff på 1,2 miljoner dollar. Han blir efter säsongen UFA, vilket innebär att Chicago inte längre kommer äga rättigheterna till Gustafsson om han inte skriver på ett nytt kontrakt med klubben.

Men i nuläget ligger fjolårets sensationsback utan tvekan närmare att trejdas bort från klubben senast på måndag.

Regarding the Erik Gustafsson scratch, "Hockey Ops made the call" shortly before warmups, per Colliton.