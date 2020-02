Vägrade spela i AHL – nu får backen sparken

Soppan med Zach Bogosian får nu sitt slut. Buffalo Sabres sparkar nu den 29-årige backen efter en längre tids konflikt.

Det hela började tidigare under säsongen då Bogosian ryktades vara missnöjd med sin speltid och lämnade in en förfrågan om att bli trejdad bort från klubben.

En trejd kom dock aldrig och förra veckan skickades han istället ner till AHL. Bogosian, som har gjort över 600 matcher i NHL, vägrade dock att ansluta till AHL-laget Rochester Americans och Buffalo stängde då av honom.

Nu meddelar Sabres att backen placeras på unconditional waivers i syfte att riva han kontrakt med klubben. Detta innebär nu att Bogosian blir free agent och kommer vara fri att värvas av vilken NHL-klubb som helst.

Zach Bogosian har tidigare spelat i Atlanta Thrashers/Winnipeg Jets och 636 NHL-matcher vilket innebär att det nu finns en erfaren och stabil back för marknaden för de lag som jagar slutspel.

The Buffalo Sabres have released the following statement regarding the status of Zach Bogosian. pic.twitter.com/JtY2nupL0a