"Jag har ingen ambition att komma tillbaka till hockeyn"

Under elva säsonger, varav åtta som lagkapten, var Markus Näslund en av Vancouver Canucks största stjärnor. När han återvände till staden förra veckan fick han en hjältes mottagande av fansen. Men trots att hockeyn har en stor plats i hans hjärta är sporten ett avslutat kapitel för 46-åringen.

– Jag känner att jag har gjort det, är glad att jag testade men känner att jag vill göra något annat i framtiden, säger den tidigare stjärnspelaren till hockeysverige.se.

VANCOUVER (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han var en av klubbens stora stjärnor under sin tid i Vancouver Canucks. När Markus Näslund i förra veckan återvände till Rogers Arena för den så kallade "Sedin-veckan" blev det av publikens kärleksfulla reaktion tydligt att han fortfarande är omåttligt populär i British Columbia.

Och varför skulle han inte vara det?

Efter trejden som tog honom från Pittsburgh Penguins till Vancouver Canucks i mars 1996 kom han att spela 884 matcher för klubben. Hans 756 poäng under den tiden är det bara tvillingarna Sedin som har överträffat. Därmed har Canucks tre spelare från lilla Järved utanför Örnsköldsvik som etta, tvåa och trea i alla tiders poängliga.

LEDDE "WEST COAST EXPRESS"

Även om Canucks aldrig tog sig hela vägen under Markus Näslunds tid i klubben är den till stora delar ihågkommen som en positiv era. Näslund bildade tillsammans med centern Brendan Morrison och powerforwarden Todd Bertuzzi en av ligans bästa kedjor under tidigt 2000-tal. Formationen gick under smeknamnet "West Coast Express", döpt efter tåglinjen som går mellan downtown Vancouver och Mission en dryg timme öster om staden.

När Markus Näslund dök upp i sin gamla hemstad för Sedinarnas tröjhissning förra veckan var det hans första besök i Vancouver sedan 2016. Hans egen tröja hissades under pompa och stått 2010.

– Jag känner att jag har fått en speciell relation till publiken här. De har alltid varit väldigt stöttande och det gör att man får en väldigt speciell relation till klubben och staden också. Det är en fantastisk publik att spela inför och såklart jättekul varje gång man får möjlighet att komma tillbaka, säger Näslund angående bemötandet han fick av publiken i Rogers Arena i samband med förra veckans festligheter.



Markus Näslund i Vancouvers tröja 2006.Foto: Bildbyrån/Andreas Hillergren



Det är närmare tolv år sedan han lämnade Vancouver för en sista NHL-säsong med New York Rangers, 2008/09. Han tycker att mycket är sig likt.

– På många sätt är det samma stad som jag lämnade, men sedan händer det nya saker hela tiden. Tittar man på organisationen är det inte jättemånga som är kvar från tiden jag var här. Men fansen är kvar och det är många som kommer fram och minns en trots att det är 15 år sedan man spelade här. Det är verkligen ett speciellt ställe att spela på. Man hör många som säger att fansen förtjänar en Stanley Cup och jag känner verkligen så, för de stöttar en alltid och kommer hit på matcherna. Det är det man vill ha som spelare, att spela inför folk som bryr sig.

"VILL GÖRA NÅGOT ANNAT I FRAMTIDEN"

Återbesöket väckte en hel del minnen till liv. Markus Näslund berättar att han fick en hel del flashbacks när han beträdde isen för de ceremonier han var en del av. Både under Legends Night, där han hyllades tillsammans med legendarerna Stan Smyl och Trevor Linden, och Sedin Night.

– Man får lite av det här med fjärilarna i magen när kommer till rinken innan en match och även det här att man minns tillbaka när man rör sig i de här rummen och på isen. Det blir mycket minnen som kommer tillbaka, säger Näslund samtidigt som han konstaterar att han är klar med sporten.

– Jag har ingen ambition att komma tillbaka till hockeyn. Jag känner att jag har gjort det, är glad att jag testade men känner att jag vill göra något annat i framtiden.

Det han syftar på är de fyra säsonger han gjorde som general manager för Modo efter den aktiva karriären. I dag har han andra intressen som pockar på uppmärksamheten.

– Jag har halkat in på fastighetssidan och det är det jag har kört de fyra-fem senaste åren och det tänker jag fortsätta att göra. Det gäller att hitta en balans i allt man och det är samma sak där. Jag skulle vilja få mer flexibilitet och kunna åka på en resa när man känner för det. Så jag försöker styra mitt liv så att man långsiktigt har något att satsa emot och att man inte är bakbunden.

Markus Näslund och tvillingarna Sedin.Foto: Bildbyrån/Andreas Hillergren



"I DEN HÄR STADEN HAMNAR MAN UNDER LUPP"

Samma råd har han till tvillingarna Sedin när de på sikt ska bestämma inriktning inför framtiden.

– Vi pratade lite om det. Det är inte lätt efter man är klar för man vill göra något, men i deras roll ska man tänka sig för innan man ger sig in i något inom hockeyn. Jag vet hur det är. Gör de något kommer de att göra det helhjärtat då är man tillbaka i det här att man inte kan vara tillsammans med familjen lika mycket. I den här staden hamnar man dessutom under lupp på ett helt annat sätt, säger Markus Näslund.

Han pekar på tidigare lagkamraten Trevor Linden som ett exempel. Linden, som också har sin tröja hissad i Rogers Arena, var president för Canucks mellan 2014 och 2018 innan han på oklara grunder lämnade klubben. I samband med Sedin-ceremonin var han kanske den som fick de allra största ovationerna.

– Frågar man Trevor tror jag säkert att han tyckte det var positivt att jobba här efter karriären, men även att det kostade på lite. Nu har de (Sedinarna) alla möjligheter att göra vad de vill och då är det bra om man tänker igenom det mer än en gång, säger Näslund.

– Trevor växte upp i den här staden, kom hit som 18-åring som ett tidigt draftval och var en ledare under en lång period, försvann, kom tillbaka och har jobbat för klubben och gett mycket där också.

– Nu har jag inte följt med i historien hur det avslutades, men jag har förstått att det är grejer de inte pratar öppet om och då förstår jag att det är publikens sätt att visa sin uppskattning. Jag är övertygad om att det betyder mycket för honom.