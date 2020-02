Stanley Cup-hjälten uppges vara på väg till Vegas

När Los Angeles Kings förlorade nattens möte med Winnipeg Jets fanns inte lagets veteranback Alec Martinez med i laguppställningen. Det berodde inte på någon skada, utan var en säkerhetsåtgärd då 32-åringen förväntas bli trejdad under onsdagen.

TSN:s Bob McKenzie rapporterar nämligen att amerikanen ska vara så gott som klar för en flytt till Vegas Golden Knights.

Los Angeles Kings förlorar därmed en av sina stora trotjänare. Martinez har gjort 597 grundseriematcher med klubben och fanns med i lagen som vann Stanley Cup 2012 och 2014. När den sistnämnda mästerskapstiteln säkrades mot New York Rangers var det just Martinez som sköt det avgörande målet bakom Henrik Lundqvist i den andra övertidsperioden av finalmatch fem.



Alec Martinez har en säsong kvar på kontraktet med en lönetaksträff på fyra miljoner dollar. Den här säsongen har han noterats för åtta poäng (1+7) på 41 matcher.

