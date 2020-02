Sharks-kaptenen närmar sig comeback

San José Sharks har haft väldigt otur med skador den här säsongen. Under de senaste matcherna har laget saknat tre av sina bästa spelare: Erik Karlsson, Logan Couture och Tomas Hertl. Nu kommer dock glädjande besked då kaptenen Couture närmar sig en comeback.

Det verkar väldigt svårt, nästintill omöjligt, för San José Sharks att nå slutspel just nu. De har tolv poäng upp till Arizona Coyotes som, i skrivande stund, innehar den sista Wild Card-platsen i väst och har fyra lag ovanför sig i slutspelsjakten.

Det har inte underlättat att laget har haft flera av sina allra bästa spelare på skadelistan. Tomas Hertl missar resten av säsongen med en korsbandsskada och Erik Karlsson har en bruten tumme vilket gör att han saknar säsongen ut.

”SAKNAR ATT VARA UTE PÅ ISEN”

Även Logan Couture har varit borta länge med en fotskada men nu är kaptenen på väg tillbaka och kan återvända till träning senare den här veckan.

– När jag är frisk och läkarna ger mig klartecken så kommer jag tillbaka. Jag är en hockeyspelare, detta är mitt jobb, och jag älskar det och saknar att vara ute på isen, säger 30-åringen i en tv-sändning för NBC.

Han har saknats ända sedan början av januari och har varit tvingats till rehab under de sex senaste veckorna.

– Det har gått bra. Jag har varit på is och gymmat mycket. Jag har ett test nu här under tisdagen för att se om jag kan återvända till full träning med killarna snart, säger Couture.